央视新闻客户端 2026-10-07 10:59:08

泰国内政部防灾减灾厅7日通报，洪灾已致该国超过148万户家庭、419万人受影响，造成60人死亡。

泰国自9月16日以来遭遇多轮强降雨，引发大范围洪涝灾害。截至10月5日，泰国仍有26个府及曼谷部分区域存在洪涝灾情。

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原标题： 泰国洪灾已造成60人死亡

记者 李敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com