中网34连胜！德约科维奇加冕中网男单7冠王
央视新闻客户端 2026-10-07 10:59:07
北京时间10月6日晚，2026年中国网球公开赛男单决赛，德约科维奇战胜德米纳尔，获得冠军，成就中网7冠王。
第一盘，德约科维奇率先取得胜利。第二盘0-1时，德米纳尔因伤退赛，德约科维奇直接夺冠。
德约科维奇时隔11年重返中网，此前六次参赛全部夺冠，保持着中网不败的战绩。这是德约科维奇第七次捧起男单冠军奖杯，也是他本赛季第一个、生涯第102个巡回赛冠军。值得一提的是，本场比赛过后，德约科维奇实现了中网的34连胜，中网不败纪录继续延续。
在此前举行的男子网球双打比赛中，朱利安·卡什/劳埃德·格拉斯普尔组合获得男双冠军。至此，本届中网男子赛事全部结束。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 中网34连胜！德约科维奇加冕中网男单7冠王
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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