都市快报 2026-10-07 12:18:49

北京时间10月7日，阿根廷坐镇主场对阵贝宁，这场热身赛也是39岁的球王梅西国家队生涯的告别之战。

赛前，阿根廷大巴前往球场时，获得球迷的夹道欢迎。一段球迷拍摄的视频显示，梅西在大巴上望向窗外的人群，看到球迷不断呼喊自己的名字，情到浓时的梅西，不住地用手中的纸巾擦拭眼泪。而梅西擦泪的同时，依然不停挥手回应球迷的热情。

赛前，梅西带着3个儿子入场，接受全场球迷的欢呼。而在赛前奏乐的环节中，梅西再次落泪，他对这片球场充满了太多的不舍。场下的阿根廷队主帅斯卡洛尼也是眼含热泪。

球场内展开了巨幅的10号球衣，上面写着Gracias（感谢）。对手贝宁队的队长在握手环节为梅西送上了雕像，表达对球王的致敬。

比赛第10分钟，全场观众起立鼓掌，场内燃放烟花对梅西表示敬意。

第47分钟，阿根廷打破僵局！梅西左路角球开到禁区奥塔门迪跟进凌空抽射破门，阿根廷1-0贝宁。

第60分钟，阿根廷扩大比分！梅西右路横传帕斯弧顶内切后一脚兜射远角破门，阿根廷2-0贝宁。

第68分钟，阿根廷获得点球！贝宁禁区解围不远，贾伊反抢被踢倒裁判判罚点球，梅西主罚点球破门。

最终，阿根廷3-0击败对手，39岁阿根廷队长梅西1射2传完美谢幕，完成阿根廷国家队告别战，梅西21年国家队生涯数据定格为208场126球70助攻！

今夏世界杯，39岁梅西8场比赛打进8球助攻4次，带领阿根廷获得亚军。

今年8月31日，梅西宣布从国家队退役，他在告别信中透露，自己在7月21日，也就是世界杯决赛后两天写下亲笔信，决定从国家队退役。

在21年的国家队生涯里，梅西参加过6届世界杯和7届美洲杯，出场73次贡献35球30助攻，其中在世界杯，梅西出场34次贡献21球12助攻。梅西率队8次晋级决赛获得3次冠军和5次亚军，赢得了四次大赛 MVP。

梅西生涯至今，为阿根廷赢得了6次冠军，分别是2005年世青赛冠军，2008年奥运会男足金牌，2021年美洲杯冠军，2022年欧美杯冠军，2022年世界杯冠军，2024年美洲杯冠军。

来 源：都市快报

原标题： 39岁梅西哭了！“一个时代结束”

本文转自：温州新闻网 66wz.com