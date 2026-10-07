瓯海区人力社保局 2026-10-07 13:04:20

近日，人力资源和社会保障部公布全国高质量充分就业示范地区和单位创建备案名单，瓯海区娄桥街道吹台社区成功入选全国高质量充分就业示范社区，为温州市唯一入选社区。

近日，人力资源和社会保障部公布全国高质量充分就业示范地区和单位创建备案名单，瓯海区娄桥街道吹台社区成功入选全国高质量充分就业示范社区，为温州市唯一入选社区。

瓯海区娄桥街道吹台社区是温州市首个实体化运行的商务社区，位于瓯海区娄桥街道核心区域，是全市规模最大的商务楼宇集群所在地。辖区内现有20栋商务楼宇、3个商业综合体，入驻企业1729家，从业人员2.5万余人。2025年，辖区实现营收352亿元、税收7.5亿元，拥有税收亿元楼7幢，是瓯海区现代服务业发展的核心承载区。

社区就业工作基础扎实，依托“瓯越空间”青创基地、楼宇党群服务中心等阵地，已构建起覆盖高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体的就业服务体系，是温州市首个商务区联盟型大学生就业实习基地。近年来，先后获评全国最美工会户外劳动者站点、浙江省红色根脉强基示范社区、浙江省现代服务业创新发展区等荣誉，就业服务工作多次获中组部、团中央调研肯定。

下一步，瓯海区人力社保局将紧扣全国高质量充分就业社区创建标准，打造吹台社区“浙里就业创业”综合服务站，聚焦精准帮扶、创业孵化、数字治理和政策宣传，委托下放基层公共就业创业服务事项，为群众提供“就”近办服务，打造“吹台就业服务”特色品牌。

来 源：瓯海区人力社保局

原标题： 温州唯一！瓯海这个社区入选全国高质量充分就业示范社区

本文转自：温州新闻网 66wz.com