瑞安市融媒体中心 2026-10-07 13:04:20

近日，温福高铁项目部收到了一面锦旗。送锦旗的是被救落水男子的父母，两位老人眼眶通红，紧紧握住项目人员的手说：“你们救的不只是一条命，是挽救了一个家庭。”

近日，温福高铁项目部收到了一面锦旗。送锦旗的是被救落水男子的父母，两位老人眼眶通红，紧紧握住项目人员的手说：“你们救的不只是一条命，是挽救了一个家庭。”

时间倒回到9月28日15时50分许，中国铁建港航局温福高铁项目飞云江水域（南滨段）现场管理人员肖桂宇正在钢栈桥上巡查，突然，江中传来断断续续的呼救声。

“有人落水了！”只见离钢栈桥十几米远的江水中，一个人影正在湍急的水流中浮沉，只剩头部露出水面，双手不停地拍打着江水。此时正值飞云江退潮，水流又急又猛，落水男子被潮水带往出海口方向，情况万分危急。

肖桂宇一边用对讲机向上级报告，一边朝救生圈存放点冲去。

“钢栈桥太高，不要盲目下水施救，立即启动应急预案，先抛救生圈！”项目经理在对讲机里下达指令。

现场人员迅速将一只救生圈和绳索抛向落水者。落水男子抓住了救生圈，身体暂时稳住，但水流湍急，他只能背靠瑞安大桥既有墩柱，勉强稳住身形。

“‘浩博工6’，马上到落水点救人！”现场管理人员随即指挥警戒船赶去救人。

退潮仍在继续，警戒船随时可能搁浅，但人命关天，项目部果断启动应急预案，命令警戒船立即展开救援。

船员迅速解缆，船只调转方向，向落水者驶去。靠近后，船员将带绳救生圈再次抛给落水男子，待其抓牢后，几人合力将其拉上船。

16时03分，落水男子成功获救。被救起时，他浑身湿透，嘴唇发紫，全身瘫软无力。

船上工作人员立即对他进行简单救治，随后移交飞云江海事处巡逻船，紧急送往瑞安市人民医院万松院区。经医院全力抢救，该男子脱离生命危险，目前正在接受观察治疗。

落水男子是瑞安本地人，据他回忆，当天他在飞云江大桥附近落水，晕了过去，在漂浮过程中才醒过来。从飞云江大桥到被发现的位置，他一路漂过了永宁大桥，最终在瑞安大桥附近被项目人员发现。此时，落水点距离救援点已有四五公里。

来 源：瑞安市融媒体中心

原标题： 温州瑞安：男子落水命悬一线 飞云江上上演13分钟生死救援

作者：钱枫枫

本文转自：温州新闻网 66wz.com