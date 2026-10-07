央视新闻客户端 2026-10-07 13:10:45

据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆消息，南京大屠杀幸存者郭秀兰于10月7日上午10时左右在家中离世，享年94岁。截至目前，登记在册在世的幸存者仅存20位。

郭秀兰生于1932年10月8日。1937年日军侵占南京城时，她年仅5岁。郭秀兰生前回忆，有一天上午大概九十点钟，突然来了三个日本兵。巷子里的人四处躲藏，父母带着他们三个姐妹和百十个邻居，一起躲在现张龙桥附近的一个防空洞里。小孩的哭声引起日本兵的注意，他们循着声音找到防空洞，站在洞口用机枪对洞内扫射。“大概过了半个小时，洞里安静下来，我趴在地上一动也不敢动。三个日本兵看没有动静了才走。这时候我才知道，我父母和小妹都被日军打死了。小妹死在妈妈怀里。爸爸把妈妈搂在怀里。”

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原标题： 南京大屠杀幸存者郭秀兰去世，登记在册的在世幸存者仅剩20位

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