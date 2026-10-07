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前8个月医保统筹基金收入约2.07万亿元

新华社 2026-10-07 13:15:55

　　国家医保局日前发布数据，2026年1月至8月，我国基本医疗保险(含生育保险)统筹基金总收入20727.72亿元，基本医疗保险(含生育保险)统筹基金总支出15504.14亿元，医保基金整体运行平稳。

　　数据显示，在基本医疗保险(含生育保险)统筹基金收入方面，职工基本医疗保险(含生育保险)统筹基金收入12813.17亿元，城乡居民基本医疗保险统筹基金收入7914.55亿元。

　　2026年前8个月，职工基本医疗保险(含生育保险)统筹基金支出8893.49亿元，其中生育保险基金待遇支出889.29亿元；城乡居民基本医疗保险统筹基金支出6610.65亿元。

来　源：新华社

原标题： 前8个月医保统筹基金收入约2.07万亿元

记者 彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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