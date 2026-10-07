前8个月医保统筹基金收入约2.07万亿元
新华社 2026-10-07 13:15:55
国家医保局日前发布数据，2026年1月至8月，我国基本医疗保险(含生育保险)统筹基金总收入20727.72亿元，基本医疗保险(含生育保险)统筹基金总支出15504.14亿元，医保基金整体运行平稳。
数据显示，在基本医疗保险(含生育保险)统筹基金收入方面，职工基本医疗保险(含生育保险)统筹基金收入12813.17亿元，城乡居民基本医疗保险统筹基金收入7914.55亿元。
2026年前8个月，职工基本医疗保险(含生育保险)统筹基金支出8893.49亿元，其中生育保险基金待遇支出889.29亿元；城乡居民基本医疗保险统筹基金支出6610.65亿元。
来 源：新华社
原标题： 前8个月医保统筹基金收入约2.07万亿元
记者 彭韵佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
浙江温州：三垟湿地以生态价值伴青年创客共同成长外地媒体看温州10-06
-
国庆坚守一线 交通攻坚正酣社会10-06
-
避开人潮！国庆躲进龙湾“阅”游去社会10-06
-
国庆不停工！泰顺019酒谷客厅全力冲刺十月底完工社会10-06
-
白天看展、晚上看戏！温州老城区解锁文旅新玩法社会10-06
-
在平阳，这份别样“热闹”，刚刚好！社会10-06
-
新生产线投用 华旭实业进军教材教辅印制领域社会10-06
-
一男子取走快递后谎称丢失 借机索赔被行拘6日社会10-06
-
国庆出行千万要注意！母子游玩遭马蜂蜇咬滑落山坡社会10-06
-
温州这场雨，是冷空气递来的“秋天入场券”社会10-06