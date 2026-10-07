中国新闻网 2026-10-07 13:16:00

世界银行6日发布东亚和太平洋地区最新一期经济半年报，将2026年该地区经济增速预测上调至4.5%，较4月预测高0.3个百分点。

报告称，尽管面临全球不确定性，东亚和太平洋地区经济仍展现韧性。人工智能快速发展正为地区经济带来新机遇，但各经济体人工智能应用程度仍不均衡。

报告指出，此次上调经济增速预期主要得益于参与人工智能价值链的经济体高技术产品制造和出口表现强劲。在市场机制、可再生能源使用增加、库存释放和消费者补贴等因素共同作用下，高能源价格对经济增长的拖累弱于此前预期。

世界银行表示，在高技术产品制造和出口推动下，该地区多个经济体今年经济增速超出此前预期。其中，越南2026年经济增长预期上调1.1个百分点至7.4%，马来西亚上调0.7个百分点至5.1%，泰国上调0.7个百分点至2.0%。对高能源价格敏感和对外部冲击缓冲有限的太平洋岛国经济预计增长2.2%，较此前预期低0.5个百分点。

世界银行负责东亚和太平洋地区的副行长哈拉米略说，该地区深度融入全球价值链并保持较强经济活力，在全球人工智能相关活动大幅增长的背景下具有优势。当前挑战是将该地区生产人工智能相关产品的优势转化为更广泛的人工智能应用，从而提振生产力，创造更多、更优质的就业机会。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 世界银行上调东亚和太平洋地区2026年经济增速预测

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