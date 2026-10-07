潮新闻 2026-10-07 14:48:00

百日会期结束，温州园博园转入常态化运营中，此次国庆假期，一场场围绕传统文化的体验活动轮番上演。

10月4日傍晚，记者走进温州市瓯海区的温州园博园，仿佛置身一场流动的国风盛宴。诗画园林间，吕洞宾、何仙姑等八仙扮相的演员们坐着花车巡游，每到一处，展示独家武艺；亭阁台榭里，古装扮相的侠客、店小二等工作人员笑脸相迎，与游客互动游戏……伴随此起彼伏的嬉笑声和络绎不绝的人流，古老传说、国风文化以看得见、摸得着、玩得到的新模样，走进百姓生活。

温州园博园国庆期间八仙巡游活动。受访者供图

“园林景观精致大气，传统文化氛围很浓。家门口就能看演出、赏美景，这个国庆过得太热闹了！”温州市民杜女士特意带着一群朋友、手举红旗前来打卡，在巡游队伍里笑得合不拢嘴。一旁从杭州赶来的裘女士也感慨，这座高颜值园林既能感受园林文化，又适合休闲放松，是国庆来温游玩的第一选择。据统计，10月1日至3日温州园博园接待游客36.7万人次，单日最高超13.66万人次，至此园区累计接待游客突破1000万人次。

这热闹的场景，源于今年4月召开的第十五届中国国际园林博览会，作为主会场，温州园博园秉持“百姓园博、全城园博、城园共生”理念，以园林为载体、以文化为内核、以体验为抓手，既为市民打造高品质休闲民生空间，也为文旅产业迭代注入动能。百日会期结束，园区转入常态化运营中，此次国庆假期，一场场围绕传统文化的体验活动轮番上演。

温州园博园国庆期间八仙巡游活动。王斌摄

沉浸式国风游园让传统文化更加鲜活。步入园博园浙山浙水园，全新推出“仙庄奇遇记”项目吸引不少游客。这里分布着浙江十城的园林景观，结合“一园一主题”，《南孔遗韵》《婺风雅韵》《东海潮生》等节目轮番展演，近百人的演职团队在演出中展现传统文化。在丽水园，穿着畲族服饰的姑娘小高和游客互动，提问畲族婚嫁相关问题，游客答对还能换取银票、兑换奖品。“假期每天表演好几场，但看到大家玩得起劲、学得开心，很值得。”小高说。

山水园林间，好戏开场。王斌摄

国风演绎也让游人看到了传统文化的历久弥新。在园博园游船码头，《园博水上江湖》正在上演。依托大小两条游船环线，园博园立足温州市井码头文化，将整片水域化为流动舞台。游客登船化身江湖来客，随着游船缓缓前行，温州非遗木偶戏的唱腔顺着湖面飘远，瓯剧武戏引人入胜，乐坊秀的丝竹声、水面舞溅起的细碎水花次第铺展。行至中国馆水域，无人机装饰成水上飞龙，在夜空中沿着游船盘旋，寓意欢腾吉祥，船内游客纷纷举起手机记录。“逛过好几次园博园，这次假期体验到了中国风的别样魅力，整体感受特别好！”家住瓯海的陈洪巧带着女儿乘船夜游后赞不绝口。

温州园博园国庆期间演出精彩纷呈。王斌摄

传统文化还落进了寻常烟火。记者漫步园博园还发现不少打卡点。瓯风桥廊下悬满灯谜，三溪会市的秋日风物节把诗歌拼贴搬进园里，潮玩市集的非遗手作、文创、传统小吃一应俱全……“我们希望让节日以‘科技+文化+场景’的方式焕发新活力。”温州园博园建设发展有限公司相关负责人介绍，假期园博园人气背后，正是百姓对高品质精神文化生活日益旺盛的渴求。一景一物、一演一俗之间，传统文化成了可体验、可带走、可传承的精神共鸣。

来 源：潮新闻

原标题： 园林为台 文化入戏 温州园博园国庆假期人气旺

记者 王艳琼 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com