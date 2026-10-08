温州日报 2026-10-08 08:05:00

这个国庆假期，温州文旅“新”意十足。线下，围绕“山海相约 秋韵温州”主题，近千项文旅活动、惠民举措全域开展，各地纷纷催生新场景、新体验、新消费；线上，温州“趣拍点”同样持续出圈，一批“神仙机位”从网友推荐、达人探访中浮出水面，带动城市漫游、乡村度假、旅拍打卡持续升温，文明旅游也渐成新风尚。

温州网讯 这个国庆假期，温州文旅“新”意十足。线下，围绕“山海相约 秋韵温州”主题，近千项文旅活动、惠民举措全域开展，各地纷纷催生新场景、新体验、新消费；线上，温州“趣拍点”同样持续出圈，一批“神仙机位”从网友推荐、达人探访中浮出水面，带动城市漫游、乡村度假、旅拍打卡持续升温，文明旅游也渐成新风尚。

老街区长出新场景

国庆假期，五马街、江心屿等地人头攒动。无论是自驾还是团队，游客到了点位都会自发地停下脚步，举起手机“咔嚓”一张——这似乎已成为温州最流行的打卡方式。从公园路古戏台的“飞檐戏影”到巽山塔与世贸大厦的“古今同框”，从江心屿的鳌鱼灯到朔门古港的宋韵街景，一个个趣拍点串起老城新景，也把游客带进老街深处。

游客循着“趣拍点”走进老街，老街也推出新场景。朔门古港考古遗址公园举办“盛世华诞——潮启朔门游园会”，60多家店铺沿街开业，20多个NPC穿梭互动，20多场巡游演艺轮番登场；江心屿夜游升级，12米巨型鳌鱼灯沿岛巡游，非遗鱼灯、无人机光影秀、水上火壶秀点亮诗岛夜色。五马街“月满华诞·古巷烟火”双节市集与三十六坊音乐节升级回归，梧田老街“月满塘河·鲤悦梧田”以鱼灯摇曳、锦鲤市集营造夜间场景；温州园博园“国际风情节”“三溪会市·秋日风物节”“仙庄奇遇记”轮番上演，让五湖四海的游客沉浸式入戏。

老手艺玩出新体验

文博展馆里，老手艺成了可上手的新体验。瑞安博物馆“马上有福”儿童传拓等活动吸引逾千名小朋友参与；平阳博物馆开展文明探源、指尖拼筑、彩陶绘梦等主题活动；王法万木活字传习馆推出免费基础木活字印刷、多彩雕版套印、活字大漆漂扇、古法造纸等惠民体验，让游客感受传统印刷魅力。

走出展馆，永嘉碧莲镇早香柚文旅生活季串起柚子采摘、柚香品鉴、柚趣儿童乐园；苍南莒溪镇大坪村“国庆秋收”游园会让300余亩梯田化身自然课堂；泰顺南浦溪镇南峤村“秋的邀约”把中药馆寻宝、乡土搓拉面、田野听秋音乐会安排进乡村慢游；平阳坡南古街“五花八门逛坡南”将木偶戏、黄汤茶、卖技、纸伞剧、鼓词等非遗元素嵌入街头巷尾。

红色研学与爱国主题活动，也成为假期里的一抹亮色。瑞安国旗教育馆前，儿童文艺汇演洋溢节日气氛；洞头先锋女子民兵连“十一”军营开放日，让游客在红色文化中感悟家国情怀；苍南县图书馆开展《我的祖国》绘本之旅，温州乐园里游客齐唱《我和我的祖国》，童趣与爱国情交织。

老景区催生新消费

这个假期，老景区不再只是“看山看水”，而是催生演艺、市集、音乐等新业态，让游客留下来、玩进去、带得走。雁荡山推出越剧折子戏、“月绘雁荡”、汉韵悠歌、“诗画雁荡”等多重演艺项目。文成刘伯温故里，武阳村《伯温出山》实景音舞诗画剧每日两场上演，让游客在沉浸观戏中感受伯温文脉； 百丈漈“武侠大会·仙侠江湖”邀游客手持修行手册，在飞瀑山水间寻找“侠客故事”。永嘉楠溪江，丽水街依托全新升级的夜景场景与文化载体，让游客于晚风月色中，邂逅永嘉千年文脉的温柔与新潮；瓯窑小镇端出“千年窑火+潮流市集”文旅大餐，草坪音乐、游园游戏、美食文创市集、永昆、打铁花、火壶等轮番上演。

洞头望海楼前的国潮巡游，汉服快闪与传统技艺展示相映成趣；泰顺文兴桥、浪肆咖啡庄园以金黄稻田为天然舞台，民谣与民乐轮番奏响，让到访者在山野间听歌赏月，欢度佳节；在苍南，山海之间的雾城景区，爵士乐与海浪声交织，为市民游客打造出一个慢享假期的“松弛季”。

此外，全市40多个市集铺展假日烟火，公园路市集、三垟湿地空气音乐派对、瓯海青灯市集等让夜购夜娱同步升温。

来 源：温州日报

原标题： 这个长假，感受一种度假的轻模式 循着趣拍点漫游每一处街角山坳

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com