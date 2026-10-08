温州日报 2026-10-08 08:11:14

近日，市房屋交易与产权管理中心联合市不动产登记服务中心鹿城办证处，成功办理市本级首例新建商品房买卖合同网签备案与预告登记“直通车”联办业务。

温州网讯 近日，市房屋交易与产权管理中心联合市不动产登记服务中心鹿城办证处，成功办理市本级首例新建商品房买卖合同网签备案与预告登记“直通车”联办业务。在鹿城区七都街道雁瓯源庄二区购买新建商品住宅的购房人成为首位受益者。这标志着市本级“交易+登记”改革正式落地，两项业务实现“一次申请、联动办结”。

过去，新建商品房交易要先在住建部门办理合同网签备案，再到不动产登记部门办理预告登记。实际操作中，按揭购房人因为贷款需要，通常会主动办理预告登记，全款购房人则多数选择等到开发企业完成首次登记后，再办理转移登记。这样一来，从合同备案到首次登记之间就出现了一段“空档期”。如果这段时间开发企业出现经营风险、资产被查封等情况，购房人很可能面临“钱房两空”的风险。这个“时间差”，正是群众购房权益保障的薄弱环节。

民有所呼，政有所应。聚焦这一民生痛点，市房屋交易与产权管理中心主动联动市不动产登记服务中心，通过流程整合、数据互通、服务升级，推进“交易+登记”改革，把两个部门、两项业务合并为“一件事”。改革后，购房人只需向市住建局审批窗口提交材料，即可实现网签备案与预告登记联动办理，无需往返两个部门，真正实现 “只跑一次、只交一次”。住建部门完成网签备案后，相关材料通过内部流转反馈至不动产登记部门，实现审批无缝衔接、全程提速。预告登记办结后，电子证明实时推送至“浙里办”不动产智治平台，群众可线上查询、下载，真正让“数据跑路”代替“群众跑腿”。

从“多头跑”到“一窗办”，从“分段办”到“联动办”，从“纸质证”到“电子证”，市住建局相关负责人介绍，改革带来的不只是办事效率的提升，更是权益保障链条的闭环。它从源头填补了购房权益保障的“时间差”，实现了新建商品房交易全流程风险防控，切实守护群众“住有所居”的核心权益。

来 源：温州日报

原标题： 一次申请 联动办结 温州推行新建商品房“交易+登记”改革

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com