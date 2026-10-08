温州日报 2026-10-08 08:13:26

一杯6元的楠溪好茶，配上热气腾腾的永嘉麦饼，游客端着茶杯看戏品古村……国庆假期，楠溪江接待游客超116万人次，岩头镇丽水街长廊畔的东宗茶馆成为新晋网红打卡点。

温州网讯 一杯6元的楠溪好茶，配上热气腾腾的永嘉麦饼，游客端着茶杯看戏品古村……国庆假期，楠溪江接待游客超116万人次，岩头镇丽水街长廊畔的东宗茶馆成为新晋网红打卡点。

东宗茶馆由东宗祠活化利用而来，保留了木质古建结构，融入现代美学与宋韵元素。茶馆主理人钟艺说：“这里不只是一间茶馆，更是茶饮品鉴、戏剧演出和文化沙龙相融合的人文空间，文艺范和烟火气在这里刚刚好。”

当前，永嘉聚焦“一江一街一村落”，对标国家5A级旅游景区创建，楠溪江主景区全面提升软硬件配套。在楠溪江主景区，当地完善游客中心、母婴室、卫生间等基础设施，工作人员、志愿者、安保人员全天候巡逻，提供咨询、购票、医疗救助、路线指引等服务。

记者从温州市楠溪江旅游经济发展中心获悉，国庆假期，楠溪江风景区共接待游客1162216人次，同比增长3.87%；门票收入708.14万元，同比增长4.45%；营业收入1402.44万元，同比增长60.66%。

来 源：温州日报

原标题： “东宗茶馆”成网红打卡点 楠溪江假期接待游客超116万人次

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 吴南杰 李彩云

本文转自：温州新闻网 66wz.com