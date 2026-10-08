千年《仙游记》今入戏 南雁东西洞7天揽客超10万人次
温州日报 2026-10-08 08:15:11
国庆假期，平阳县南雁荡山东西洞景区推出“仙游记”沉浸式国风主题活动。从“看风景”变成“进故事”，游客在青山碧水间做了一回“桃源访客”。截至10月7日，东西洞景区累计接待游客超10万人次。
温州网讯 仙门祈福寄愿、群英巡山揽胜、儒家讲学传文……国庆假期，平阳县南雁荡山东西洞景区推出“仙游记”沉浸式国风主题活动。从“看风景”变成“进故事”，游客在青山碧水间做了一回“桃源访客”。截至10月7日，东西洞景区累计接待游客超10万人次。
南雁的国风气质，源于1200多年前的一段记载。中唐诗人顾况在《仙游记》中记下温州人李庭入山迷路、误入瓯闽之间“世外桃源”的奇遇：“有好田泉竹果药，连栋架险，三百余家”“人甚知礼”。据当地文史资料考证，文中所指即今南雁荡山一带。千年文脉绵延，南雁成为浙南罕见的儒、释、道三教荟萃之地。此次“仙游记”把典籍里的桃源、山水间的文脉，转译为可游、可赏、可参与的沉浸式场景。
这场国风活动背后，是大南雁文旅片区的持续推进。目前，南雁文旅十大项目中已有八个开工建设，其中五个投入运营，力争2027年春节实现全面正式运营。
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原标题： 千年《仙游记》今入戏 南雁东西洞7天揽客超10万人次
记者 林春芹 黄伟 平阳融媒记者 孙慧慧 赵哲璐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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