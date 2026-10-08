温州秋意渐浓 迎来一大波晴好天气
温州都市报 2026-10-08 08:19:27
昨天早晨，泰顺县最低气温降到9.4℃，跌破10℃大关，为今年下半年以来新低。此前，市气象部门官宣10月5日温州正式入秋。我市常年入秋时间为10月14日，今年秋天来早了。
温州网讯 昨天早晨，泰顺县最低气温降到9.4℃，跌破10℃大关，为今年下半年以来新低。此前，市气象部门官宣10月5日温州正式入秋。我市常年入秋时间为10月14日，今年秋天来早了。
一直到下周前期，全市将以晴到多云天气为主，久违的“秋高气爽”上线。白天阳光在线、不冷不热，正是一年中温州最舒服的“黄金时段”。周末前后冷空气还可能有小幅“加戏”，但降温幅度有限，总体无碍这份秋日惬意。
今天，恰逢二十四节气中的寒露，秋季的第五个节气，也是二十四节气中第一个带“寒”字的节气。“寒露”二字，写的是天气由凉转寒的过渡——此时昼夜温差进一步拉大，昼暖夜凉愈发分明。寒露时节，也是温州人吃螃蟹的最佳时节。
另外，晴朗格局下还有一位“隐形嘉宾”要提醒大家——干燥！预计不少地方午后相对湿度不足30%，空气干得仿佛能擦出静电，嘴唇起皮、嗓子发干通通找上门。大家记得多多补水，水杯别离手，润唇膏随身带，让身体和心情都水水润润的。
市气象部门提醒，寒露时节天气干燥、早晚温差大，市民应根据气温变化及时增减衣物；山区气温偏低，早出晚归的市民和户外工作者尤需注意防寒保暖。
来 源：温州都市报
原标题： 今日寒露节气，温州秋意渐浓 我市迎来一大波晴好天气
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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