2026年中国·温州乡村龙舟大赛收官
温州都市报 2026-10-08 08:20:34
10月6日，为期2天的2026年中国·温州乡村龙舟大赛在温州龙舟运动中心收官，温州4支龙舟队包揽4个项目的冠军。
温州网讯 10月6日，为期2天的2026年中国·温州乡村龙舟大赛在温州龙舟运动中心收官，温州4支龙舟队包揽4个项目的冠军。
此次比赛吸引了来自广东、江苏、江西、浙江、福建、湖南等省份的52支队伍、977名运动健儿参加。参赛队伍中，既有跨省而来的强队劲旅，也有本土作战的东道主队伍。广东揭阳潭角村龙舟队第二次来温参赛，将潮汕地区香草泼水祈福的传统仪式带到了赛场，让地域民俗与龙舟运动交融互鉴。
经过多轮激烈角逐，瓯海茶山龙舟队、瓯海潘桥猛龙龙舟队、鳌江鼎龙龙舟俱乐部、浙江百宸电气女子龙舟队分别斩获村居组12人龙舟、村居组22人龙舟、大众男子组12人龙舟、大众女子组12人龙舟的冠军。
本届赛事以“跟着龙舟去旅行”为主题，打造“村龙”特色IP。赛事跳出单纯的竞技范畴，以龙舟为载体，赋能乡村全面振兴，联动景区、民宿、餐饮、特色农产品等资源，推动文旅体农商深度融合，构建集竞技观赏、文化体验、休闲度假于一体的龙舟主题消费新场景。
来 源：温州都市报
原标题： 2026年中国·温州乡村龙舟大赛收官
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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