温州都市报 2026-10-08 08:25:05

10月5日，温州正式入秋，暑气渐退，凉意渐浓。记者从温州动物园获悉，10月6日，大熊猫“宝弟”（温州爱称“雁雁”）、“宝妹”（温州爱称“楠楠”）迎来今年秋天的第一次外场亮相，吸引不少市民游客关注。

温州网讯 10月5日，温州正式入秋，暑气渐退，凉意渐浓。记者从温州动物园获悉，10月6日，大熊猫“宝弟”（温州爱称“雁雁”）、“宝妹”（温州爱称“楠楠”）迎来今年秋天的第一次外场亮相，吸引不少市民游客关注。

大熊猫喜低温，对高温天气较为敏感。今年暑期，受炎热天气影响，“宝弟”“宝妹”多在室内活动。饲养团队通过调控室内温度、提供冰块和新鲜竹叶等方式，为它们营造凉爽舒适的生活环境。随着温州正式入秋，气温逐步回落，外场环境更加适宜，两只大熊猫终于可以在户外与游客见面。

温州动物园工作人员介绍，为保障大熊猫秋季首次外场亮相安全顺利，园方提前对外场进行清洁和检查，并安排饲养员密切观察它们的活动状态。外场开放后，“雁雁”“楠楠”在户外活动、进食，憨态可掬的模样让游客纷纷驻足。

园方提醒，游客观赏大熊猫时应保持安静，不投喂、不拍打玻璃、不使用闪光灯，文明有序游园。后续，温州动物园将根据天气变化和大熊猫的身体状态，适时安排外场活动，让更多市民游客在秋日里欣赏国宝风采。

来 源：温州都市报

原标题： 大熊猫“雁雁”“楠楠” 迎来秋季外场首秀

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com