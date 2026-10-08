温州都市报 2026-10-08 08:26:00

近日，“罗山风韵——张锋油画写生作品展”在龙湾区文博馆二楼展厅亮相，共展出风景写生作品42件，展期持续至10月30日。

温州网讯 近日，“罗山风韵——张锋油画写生作品展”在龙湾区文博馆二楼展厅亮相，共展出风景写生作品42件，展期持续至10月30日。

此次展览以大罗山为主题，题材涵盖美人瀑、天柱寺、金钟瀑、天河水库、永昌堡等，生动展现了大罗山及周边的风物景致。

张锋出生于龙湾下垟街，自幼酷爱绘画，青年时期经商有成，却始终不忘艺术初心。2009年的杭州之行，让他重燃绘画梦想，于是弃商从艺，潜心创作。多年来，他带着深厚的乡土情怀，背着画具行走在大罗山郊野与滨海古巷，坚持户外写生。他将东方写意精神融入油画创作，依托厚重质朴的油画语言，用丰富的色彩肌理捕捉山光水色、古堡风貌和人间烟火。画作风格真挚内敛，以灵动的色块与笔触展现大罗山独有的山川气韵与乡土本色。

张锋现为温州市美术家协会会员、龙湾区美术家协会理事、龙湾区西画艺委会副秘书长。此前，他已在温州、杭州、台州、北京等地举办展览、参与各类美术联展，作品获业内广泛关注。

本次展览由龙湾区文化和广电旅游体育局主办，龙湾区文博馆、龙湾区文化馆承办。

来 源：温州都市报

原标题： 张锋油画写生邀你共赏大罗山风韵

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com