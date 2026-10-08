温州都市报 2026-10-08 08:28:53

这个国庆假期，一支特殊的“旅行团”悄悄刷屏温州家长朋友圈。团员不是游客，而是一颗颗泡在瓶瓶罐罐里的绿豆。这些原本硬邦邦的小豆子，在不少温州小学生的“护送”下，搭乘汽车、高铁辗转各地，完成了一场场特别的观察之旅。

温州网讯 “发朋友圈不一定有人懂，但四年级的妈妈肯定能明白。”

这个国庆假期，一支特殊的“旅行团”悄悄刷屏温州家长朋友圈。团员不是游客，而是一颗颗泡在瓶瓶罐罐里的绿豆。这些原本硬邦邦的小豆子，在不少温州小学生的“护送”下，搭乘汽车、高铁辗转各地，完成了一场场特别的观察之旅。

一份作业，让绿豆“踏”上远门

这场“绿豆出行潮”的源头，是小学四年级语文上册第三单元的一个习作要求——写观察日记。

温州市南浦实验中学附属小学四年级语文教师郑俊博介绍，按照教学进度，国庆收假后，语文课将开启第三单元教学，其中一项学习任务就是留心观察，发现自然的秘密，用文字记录事物连续变化的过程。观察需要提前积累素材，国庆长假时间充裕，非常适合开展。老师提前给学生提供观察框架，指导观察方法，“我们没有限定观察对象，绿豆、大蒜、洋葱等植物都可以。大家不约而同选择绿豆，主要是它容易获取、生长周期短，方便连续观察记录。”

市区某校四年级语文老师李老师介绍，她给班里学生划定了统一观察对象。“全班选择同一种植物，更便于课堂教学。上课时，孩子们可以一起交流绿豆不同生长阶段的形态，课堂参与度更高，分享讨论也更顺畅。”

国庆假期，市民朱女士一家自驾前往杭州。出发前，孩子把泡好的绿豆装进透明塑料盒，铺上一层湿纸巾，小心翼翼放在汽车后排。抵达预定民宿后，孩子第一件事就是在房间找合适位置安置这份“宝贝作业”。

“绿豆培育的方法都是孩子自己上网查的，我没有过多插手。” 朱女士说，旅途这几天，孩子每天一早起来第一件事就是给绿豆补水，对待这件事比做其他事情都积极，“绿豆长势还算符合预期，应该能顺利完成作业。”

重在观察过程，体验更珍贵

对于这场走红的 “绿豆出行潮”，温州一线教师有着自己的思考。

永嘉县瓯北街道某小学参与作业设计的陈老师表示，布置这项假期实践作业，初衷是让孩子近距离感受生命的力量，体会实践的乐趣。看到家长朋友圈调侃“国庆高速不只堵车，还堵绿豆”，她笑着感慨，“至少说明孩子真正上心这件事，比起被动催写作业，这样的实践更有意义。”

郑俊博坦言，观察日记教学的核心，是引导学生留心事物颜色、形态变化，尝试用比喻、拟人等手法让文字更生动。在他看来，绿豆无论在阳台窗台，还是跟着孩子奔赴旅途发芽，只要孩子全程参与、认真观察，写下的观察记录就具备价值。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆七天假期，你孩子的“绿豆”发芽了吗？

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com