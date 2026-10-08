温州都市报 2026-10-08 08:35:14

记者昨日获悉，1日至6日，铁路温州南站累计发送旅客42.7万人次，到达旅客42.2万人次，运输安全平稳有序。其中，10月1日单日发送旅客达10.1万人次，创下车站历史新高，展现出强劲的出行需求与区域经济活力。

温州网讯 国庆黄金周期间，铁路温州南站客流持续高位运行。记者昨日获悉，1日至6日，铁路温州南站累计发送旅客42.7万人次，到达旅客42.2万人次，运输安全平稳有序。其中，10月1日单日发送旅客达10.1万人次，创下车站历史新高，展现出强劲的出行需求与区域经济活力。

据车站方面介绍，今年国庆假期客流以旅游流、探亲流为主，出行需求集中释放。来温旅客多来自杭州、上海、福建、深圳等地，而温州出发客流主要前往杭州、上海、合肥、厦门等城市，长短途客流交织，形成双向密集流动的态势。

为应对假期叠加的大客流，温州南站周密组织运输，优化现场服务，全力保障旅客平安顺畅出行。面对单日发送量突破10万人次的历史峰值，温州南站提前制定应急预案，加强客流动态监测和预警，通过增开安检通道、优化进出站流线、加强站台引导等措施，有效缩短旅客排队等候时间。同时，车站增派工作人员和志愿者在关键岗位值守，为重点旅客提供帮扶服务，确保老幼病残孕等群体出行无忧。在服务细节上，车站持续优化候车环境，通过广播、电子屏等渠道及时发布列车正晚点信息，引导旅客合理安排行程。

来 源：温州都市报

原标题： 单日破十万！铁路温州南站国庆客流创新高

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com