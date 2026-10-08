暖“新”！温州多个社区国庆期间开展主题活动

温州晚报 2026-10-08 08:47:17

温州网讯 国庆期间，温州多个社区围绕新就业群体关怀、文化润心与爱国教育、邻里同乐与便民服务三大方面，开展形式多样的主题活动，把家国情怀写进烟火日常，让居民在家门口感受到节日温暖。

暖“新”赋能

把关心送给奔波在一线的人

“平时送单总是匆匆忙忙，今天坐下来和大家一起唱歌、吃蛋糕，感觉特别暖心！”近日，在印象城工会驿站，一位外卖小哥接过鹿城区总工会送上的新鲜柚子，脸上洋溢着笑容。这是惠美社区联合鹿城区总工会开展的“技能满满添底气，甜蜜福柚迎国庆”活动现场。伴随着《我和我的祖国》旋律，工会工作人员为新就业群体带来专属技能培训，细致讲解日常实用技巧；随后甜品蛋糕和冰饮摆上桌面，小哥们围坐一堂，在欢声笑语中品尝甜蜜、畅谈心声。大家手持小国旗集体合影，定格下这个国庆最温情的瞬间。

与此同时，梧田街道朝霞社区开展“鼓响华诞，邻里同欢”非洲鼓公益课活动。课堂面向全年龄段居民、零基础入门，老师讲解坐姿、击打手型与发力技巧，从单音击打、简易节拍到完整节奏组合反复带练。居民们从生疏到默契，用欢快鼓点提前迎接国庆，也在学习中增进了邻里感情。

文化润心

非遗与红歌里的家国课

“这个宋锦面料真漂亮，做出来的风铃挂家里，国庆氛围一下子就出来了！”南郊街道吴桥社区党群服务中心里，阿姨们一边动手剪裁、拼接、穿线，一边交流着制作技巧。国庆期间，这里开展的中老年“喜迎国庆”宋锦风铃非遗手工活动，让辖区中老年人在沉浸式体验传统工艺的同时，也拉近了邻里间的距离。

“祝祖国繁荣昌盛！愿祖国越来越强大！”稚嫩而响亮的童声在南郊街道十里亭社区假日活动中心回荡。近日，依托“十里聚光 千里聚情”项目，社区开展“童心迎国庆·强国小勇士闯关游园会”，新居民子女与本地儿童手持小国旗、脸贴国旗贴纸，齐声高唱国歌后，投入红色知识问答、背对背跨越障碍送物资等闯关游戏。孩子们随机组队、互相鼓励，在协作中打破隔阂，不少孩子闯关后兴奋地说：“交到了新朋友，还学到了红色知识，这个国庆太有意义了！”

邻里同乐

游园会、市集里的节日氛围

“一套一个准！哈哈，今天手气不错！”瑶溪社区龙湖揽境小区里，国庆游园会正热闹上演。居民凭游园券畅玩好运乒乓球、红旗套圈等项目；心愿打卡墙前，大家用爱心便利贴写下对祖国、家人和自己的祝福。活动尾声，瑶溪社区书记潘晓善带领全体工作人员拍摄祝福视频，向居民送上“国庆快乐、身体安康、阖家幸福”的祝愿。

南塘社区的“国庆一条街”便民市集更是烟火气十足：乐慈义工队煮起温州鱼丸汤，云天楼做出猪油糕，本土美食勾起居民儿时记忆；义诊、磨刀、理发等便民服务同步开展，医护人员提供量血压、测听力、口腔检查、理疗按摩，蔷薇义工队提供磨刀理发；现场还开展金融反诈、消防安全、文明过节宣传，把烟火气、便民服务和科普宣讲融在一起。

从工会驿站的“福柚”祝福到非遗手工的匠心传承，从非洲鼓点、游园欢笑到便民市集的温情服务，温州各社区以技能暖人、以文化润心、以邻里聚情，让这个国庆假期既有“中国红”的底色，更有“温州味”的温情。

来 源：温州晚报

原标题： 烟火暖邻里 温情满社区 温州多个社区国庆期间开展主题活动

记者 余婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com