洞头公安：百岛警务出新招 平安建设创示范

温州都市报 2026-10-08 09:24:00

百岛叠翠，平安为基。近日，浙江省温州市洞头区被授予“2021—2025年度平安中国建设示范县”称号，这是对海岛基层社会治理成效的勉励和褒奖，更是洞头公安主动扛起平安建设主力军使命，深耕高效能治理、实干笃行护航平安的生动印证。

节假日期间，洞头公安民警在海上阳台景区开展巡逻值守

洞头公安民警联合洞头溢香应急救援队开展海上搜救演习

温州网讯 百岛叠翠，平安为基。近日，浙江省温州市洞头区被授予“2021—2025年度平安中国建设示范县”称号，这是对海岛基层社会治理成效的勉励和褒奖，更是洞头公安主动扛起平安建设主力军使命，深耕高效能治理、实干笃行护航平安的生动印证。

洞头，素有“海上花园”之美誉。随着全域旅游蓬勃兴起、重大工程密集落地、对外交通日益便捷，海岛人流、物流、车流呈井喷式增长，社会治安面临前所未有的挑战。

近年来，洞头公安立足海岛区位特点，以机制革新破局、数智科技提能、基层共治固本、“警绣共富”护航，全力构建适配海岛高效能治理的立体化社会治安防控体系建设，全力守护“海上花园”长治久安、高质量发展。

机制重塑

激发“海岛警务”新动能

“整整60万元！要是没有公安民警及时劝阻，我早就被诈骗分子骗得倾家荡产了！”郭女士事后心有余悸地说道。9月29日上午，洞头反诈中心依托精准线索研判，成功劝阻一起高危“杀猪盘”电信诈骗，全额保住群众60万元财产。原来，郭女士热衷网络炒股，不慎进入陌生炒股群，被伪装成股友的诈骗分子以交流投资心得为名逐步骗取信任。对方步步诱导，哄骗郭女士投资虚假项目。郭女士不仅计划向陌生账户转账50万元，还预约10万元现金上门交付。危急关头，洞头公安火速联动农业银行开展紧急拦截劝阻，及时斩断诈骗链条。此次精准高效的反诈劝阻行动，充分印证了洞头公安重塑警务运行机制的实战成效。

洞头公安以一体化“大中心”为总引擎，将情指、反诈、网安、防控治理等5个分中心深度整合，组建“五大战队”，强化集约化实战攻坚，成功侦破“7·27”特大网络“套路贷”新型黑恶案件，抓获涉案人员352人，涉案金额超3000万元。

数智赋能

构筑“海陆空”立体防控网

每到假期，百岛洞头“海上花园”的旖旎风光总会吸引众多游客。日前，洞头公安接到胡先生报警，称其与同伴共3人因不熟悉潮汐变化，被困于东岙景区一处礁石上，正值涨潮时段，情况危急。

接警后，洞头公安立即启动“空地一体”应急响应机制。警用无人机闻令而动，面对漆黑的海面和复杂的礁石地形，无人机搭载的红外热成像与夜视功能大显身手，迅速锁定了3名被困游客的准确位置。“空中哨兵”指引方向，地面警力搭乘冲锋舟精准抵近被困礁石，成功将3名游客安全转移上岸。

这是洞头公安深化“海陆空一体”立体巡防体系建设的一个缩影。以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为总牵引，洞头公安贯通打造集海、陆、空3个子平台于一体的数智警务工作体系，实现全域立体感知、指挥扁平直达、警力精细落子、研判秒级响应，推动警务模式从被动应对向主动预防转变。

多元共治

绘就“海上枫桥”新画卷

“海霞妈妈在哪里？我来送锦旗了！”今年5月，北岙街道林女士走进“海霞妈妈”总部，感激之情溢于言表。此前，她因房租与房东发生纠纷，经社区民警与“海霞妈妈”调解，双方达成协议，房东退还押金。这温情一幕，是洞头公安坚持和发展新时代“枫桥经验”的生动缩影。

洞头公安深挖本土“海霞精神”富矿，统筹强化“海陆一体”共治模式，推动治理触角向基层延伸、向网格压实、向全域覆盖。

陆域共治方面，以“海霞妈妈警群联盟总部”为阵地，组建“公安+海霞妈妈+女子民兵”平安“三色”宣防队伍，构建“情指行合成作战中心—派出所综合指挥室—社区警务团队”“百岛千哨”运行体系。12项“海霞调解菜单”创新推出，群众可像“点菜”一样自主选择信任的调解员，纠纷调处成功率显著提升。今年以来，已服务群众260起。

海域共治方面，建立“海上110”联动机制，归集涉海事项435项，打造集“一舱四端”多跨应用模块，重塑“海上一支队伍管执法”体系，涉海业务协同率和快响处置率提升30%以上。同时，精心培育“溢香”、“泽野”等10支社会公益救援队，打通与“智慧110”应急联动平台，实现海上救援一键派单、可视化指挥。今年以来，高效处置海上险情22次，成功救助31人。

精细护航

打造“警绣共富”新阵地

平安是发展的基石，更是最好的营商环境。洞头公安主动融入“全域旅游”战略，将“智安景区+智慧交管”整体布局。

创新搭建集隐患排查、结构监测、设施管护、秩序巡查于一体的“无人机+AI”交管场景；升级打造集纠纷快处、求助快应、服务快办于一体的“全科式”沙滩警务室；构建“交管+巡特警+派出所+义警”核心景区勤务模式，形成“空中预警、地面响应、快速处置”闭环。今年中秋，韭菜岙沙滩景区发生两车刮擦事故，无人机1分钟内抵达现场，高空喊话引导快速撤离，有效防止二次事故，赢得游客点赞。

针对洞头民宿体量大的特点，推行“警企村”民宿联盟结对模式，选派优秀社区民警兼任联盟委员会成员，提前介入民宿审核15起，化解纠纷36起。建立完善《海岛民宿等级评定办法》，将住宿登记、警情发案、视频监控等量化，实行“一表统管、标准赋分”，通过“星级化”评定倒逼产业健康发展。截至目前，全区民宿实现刑事案件“零发案”。

从全省首批“三星平安金鼎”，到蝉联省级平安区、荣膺“平安中国建设示范县”；从“长安杯”创建成功，到群众安全感、满意度持续位居全市前列……一串串数据、一项项荣誉，见证着洞头公安高效能治理的坚实足迹，诠释着百岛卫士的赤诚初心。

来 源：温州都市报

原标题： 洞头公安：百岛警务出新招 平安建设创示范

作者：张范 周正

本文转自：温州新闻网 66wz.com