乐清市委书记戴旭强调研经济运行和安全生产工作

乐清发布 2026-10-08 09:28:49

10月6日，乐清市委书记戴旭强赴柳白新区、北白象镇，调研经济运行和安全生产工作。

10月6日，乐清市委书记戴旭强赴柳白新区、北白象镇，调研经济运行和安全生产工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于更好统筹发展和安全的重要论述精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，全力以赴抓项目、促发展，毫不松懈防风险、保安全，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

戴旭强首先来到中国（温州）物联传感园创新体验中心，详细了解中心规划布局等情况。他指出，物联传感产业是乐清未来产业发展的重要方向，要深入谋划研究，精心规划空间布局和产业导入，更好展示乐清物联传感产业发展的特色和成果，真正将该中心打造成乐清物联传感产业发展的展示平台和链接合作的前沿阵地。

来到智能物联产业园一期现场，戴旭强实地察看项目建设推进情况后指出，要时刻把安全放在首位，严格落实安全管理制度，加强全过程规范化管控，打造经得起历史和人民检验的品质工程。要紧盯目标任务，坚持高标准规划设计、高效率施工建设、高质量运维管理，同步推进市场化招商运营，确保项目早日建成投用、尽早发挥效益。要强化要素供给保障，完善周边配套设施，盘活现有各类资源，推动产业链各环节有效衔接，更好推进柳白新区开发建设。

在北白象镇，戴旭强先后走进浙江益而益智能科技有限公司、乐清晶虹达半导体科技有限公司和江南数控机床有限公司，与企业负责人深入交流，详细了解生产经营、科技创新、安全生产等情况，鼓励企业坚持创新驱动发展战略，强化关键核心技术攻关，发挥链主带动作用，赋能上下游企业协同发展，以科技创新引领新质生产力发展。相关单位要持续做好助企服务，成立工作专班，做实做细政策指导、人才服务等工作，全力帮助企业拓展市场空间，助力企业安心扎根乐清、实现做大做强。

乐清市领导叶序锋、陈鹏参加相关调研。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强调研经济运行和安全生产工作

记者 蔡甜甜、李炳延

本文转自：温州新闻网 66wz.com