永嘉县委书记钟方成调研温州北站高铁新城和大孵化器建设

永嘉发布 2026-10-08 09:29:22

10月7日，永嘉县委书记钟方成到黄田街道调研温州北站高铁新城和大孵化器建设。

10月7日，永嘉县委书记钟方成到黄田街道调研温州北站高铁新城和大孵化器建设，他强调，深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，坚定走好创新驱动发展“华山一条路”，用好区位优势、产业优势，因地制宜发展新质生产力，提升科技创新发展动能，全力建设以高铁新城为核心的大孵化器集群，助力创新永嘉建设全面成势。永嘉县领导沈显武、金志敏参加调研。

钟方成一行来到永嘉麦腾智联科创园，走访了温州星航智能科技有限公司、浙江航芯国创科技有限公司，询问下一步发展计划、技术应用、人才引育情况和所需政策服务支持，详细了解大孵化器建设和企业孵化成果。钟方成指出，大孵化器是培育发展新质生产力的摇篮，是集聚创新要素的沃土，要打造最优创新生态和营商环境，推动产业创新和科技创新深度融合，延伸创新链、产业链、资金链、人才链，聚焦细分赛道持续攻坚突破，更好促进科技成果转化和产业化，让创新能力强、成长空间大、具有核心竞争力的企业脱颖而出。

在雅林未来社区，钟方成一行通过空中连廊分别走访察看党群服务中心、卫生服务站、居家养老中心等设施。钟方成强调，要发挥温州北站高铁新城的“桥头堡”作用，突出以人为本、抓好社区运营，做好未来社区周边规划，提升群众生活的便利度和舒适感，以高品质生活服务和人居环境吸引青年人才、创新创业团队入驻，让产城融合、宜居宜业的未来社区拥有持久生命力。

调研中，钟方成强调，属地和相关部门要主动担当作为、密切协调联动，聚焦企业发展重点、项目难点堵点，深入一线指导、主动靠前服务，深化“孵化—培育—成长”全链条服务，帮助企业更好把握市场方向、对接永嘉县传统产业，推动更多企业做大做强，让大孵化器集群成为永嘉迈向“经济强县”的有力支撑。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成调研温州北站高铁新城和大孵化器建设

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com