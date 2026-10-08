平阳县委书记孟晓斌调研国庆假期“两重不停”工作

平阳发布 2026-10-08 09:29:56

10月6日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江镇、万全镇、海西镇，调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。

10月6日，平阳县委书记孟晓斌前往鳌江镇、万全镇、海西镇，调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省、市各项部署要求，落实落细“两重不停”各项举措，统筹抓好安全生产、要素保障等各项工作，以实干实绩巩固平阳县经济向好发展态势。

孟晓斌首先来到浙江群海电子科技有限公司、温州文宇新材料有限公司，深入企业产品展示区、生产车间、仓储区域等处，详细询问企业假期生产经营安排、订单完成情况及安全生产责任落实等情况，要求属地和有关部门主动靠前对接，精准做好企业服务保障，助力企业开足马力稳定生产。

随后，孟晓斌来到平阳城投颐养中心项目、平阳县鳌江镇数字科创园，实地察看项目建设进展，仔细了解项目规划、施工进度、安全管理等情况。他叮嘱施工单位要倒排工期、挂图作战，高标准推进项目建设，推动项目早建成、早投用、早见效。同时，要关心关爱一线劳动者，做好假期在岗职工、施工人员食宿、后勤保障工作，营造安心生产施工的良好环境。

孟晓斌强调，要紧盯“两重不停”目标要求，压紧压实属地责任、部门监管责任和企业主体责任，强化运行调度和督导服务，主动深入企业、深入项目，及时助企纾困解难，精准破解堵点难点，确保各项工作落地见效，全力保障企业稳定生产运行。要牢固树立“项目为王”理念，紧盯重点项目清单，在保证质量和安全的前提下，持续加快项目推进，全力抢时间、抓进度，确保按计划完成节点目标，为平阳县高质量发展提供坚实支撑。要聚焦企业生产、建筑施工等重点领域，严格落实安全生产责任制，强化项目全周期管理，深入排查整治风险隐患，突出抓好生产安全、施工安全、消防安全，坚决防范各类事故发生，确保假期生产建设安全有序。

平阳县领导李阳阳、华怀健参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研国庆假期“两重不停”工作

记者 曹文倩、林鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com