苍南县委书记林海涵调研东部重大产业布局

苍南发布 2026-10-08 09:30:32

10月7日，苍南县委书记林海涵率队赴宜山、望里、钱库、金乡、炎亭、霞关、沿浦等地，实地调研苍南县东部重大产业布局，部署推进平台提质增效、要素保障强化等重点工作。

10月7日，苍南县委书记林海涵率队赴宜山、望里、钱库、金乡、炎亭、霞关、沿浦等地，实地调研苍南县东部重大产业布局，部署推进平台提质增效、要素保障强化等重点工作。他强调，要紧盯实效补短板、聚焦提质强动能，实打实推动县域产业能级提升。

林海涵一行首先来到宜山镇兴宜智造园，实地察看园区建设进度，听取园区整体规划情况。他指出，宜山产业基础扎实，要立足现有产业规模与发展根基，紧扣主导产业方向延链补链强链，持续拓展产业发展边界，不断夯实产业发展底盘，打造特色鲜明、配套完善的镇域产业标杆。

在望里镇循环经济小微企业创业园，林海涵深入了解园区运营模式、企业集聚成效与产业转型进展。他强调，要依托现有产业基础，着力提升产业附加值与核心竞争力，主动深化与大型企业集团的战略合作，持续壮大产业集群规模；要用好循环经济发展优势，充分发挥头部企业引领作用，带动全产业链提档升级。

在钱库镇万洋众创科技城和金乡镇万洋众创城，林海涵实地察看园区建设进度、企业入驻投产情况，详细听取工业用地改造提升、低效空间盘活利用情况介绍。他要求，两地要牢牢把握产业转型方向，聚焦高端产业培育，科学优化产业空间规划，持续盘活低效存量用地，向空间要效益、向存量要增量；要深化产业协同联动，全面提升产业生产效能，抢抓新一轮产业升级机遇，坚持大抓产业、大抓科技、大抓招商，吸引更多优质产业项目落地，持续激发实体经济发展活力。

随后，林海涵一行前往炎亭镇崇家岙、浙江三澳核电115平台、霞关镇南坪岙码头、绿能小镇，详细了解崇家岙港区规划、核电项目建设、霞关港规划建设及绿能小镇产业融合发展情况。他强调，要立足苍南沿海能源产业发展实际，扎实做好相关要素保障，确保项目按规划时序稳步落地。要统筹岸线资源、港口功能与产业布局，不断拓展核能综合利用场景，延伸产业链价值，推动产城深度融合，切实把重大能源项目的带动效应转化为县域产业升级的实实在在的发展动能。

林海涵强调，重大产业是县域实体经济的关键支柱，是推动高质量发展的核心动力。当前苍南正处在产业转型升级的攻坚期，要始终把重大产业培育抓在手上，一方面立足本土产业基础，推动传统特色产业向智造化、高端化升级，持续提升产业附加值与竞争力；另一方面抢抓绿色能源发展机遇，依托三澳核电等重大能源项目，统筹岸线资源与临港产业布局，延伸产业链、拓展新场景。要持续深化低效空间盘活利用，提升产业集聚效能，以重大产业项目的稳步推进和落地见效，为苍南长远发展积蓄强劲动能。

苍南县领导林森森、吴锡雕、刘建敏、林天望、陈培标等参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵调研东部重大产业布局

记者 李虹蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com