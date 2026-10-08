温州都市报 2026-10-08 09:33:29

10月3日晚，中央广播电视总台《江山如画·弦动松滋》国庆音乐会在CCTV-15首播，并在CCTV-3、央视网等平台同步播出。温籍青年吉他演奏家、浙江大学竺可桢学院本硕博贯通班在读学生谢豪受邀登台，与实力派歌手金润吉合作演绎《甩起来》。

温州网讯 10月3日晚，中央广播电视总台《江山如画·弦动松滋》国庆音乐会在CCTV-15首播，并在CCTV-3、央视网等平台同步播出。温籍青年吉他演奏家、浙江大学竺可桢学院本硕博贯通班在读学生谢豪受邀登台，与实力派歌手金润吉合作演绎《甩起来》。

本场音乐会以山水为幕、以草坪为席，通过文艺视角生动展现普通人以实干拼搏共同绘就新时代锦绣江山。

谢豪与金润吉合作《甩起来》时，先以木吉他铺垫明快灵动的弗拉门戈旋律基底，与金润吉充满爆发力的人声交相辉映，轻快律动迅速带动现场观众进入状态。当音乐推进至间奏段落，谢豪切换电吉他，优美而华丽的独奏骤然响起，失真音色划破交响化的舒缓声场，旋律抓耳且张力十足；推弦、揉弦、速弹等技巧精准而富有感染力，在开阔的户外空间中展现出极强穿透力。“原声铺垫+电声爆发”的设计，既保留了《江山如画》系列一贯的大气抒情底色，又注入了现代摇滚的冲击力。

谢豪出生于浙江温州，3岁时与吉他结缘，在音乐人父亲的启蒙下展露天赋，仅学琴一个月便能独立弹奏多首曲目。6岁斩获中国青少年艺术节电吉他专业全国金奖；7岁登上央视《少年中国强》并夺冠；8岁参加央视《元旦跨年晚会》演出，成为首位在央视超大型晚会上进行摇滚电吉他独奏的表演者；9岁亮相央视及北京卫视春晚；10岁获央视《出彩中国人》年度季军、《星光大道》冠军，并与吉他大师迈克·安格鲁合作演出；11岁在新加坡慈善晚会直播中反手弹琴筹款130多万元；12岁发行专辑《引以为豪》并全国巡演17场；13岁赴日本参加《一带一路跨年狂欢盛典》；14岁接受央视《聆听时刻》专题采访。至今，他累计参加80余档省级卫视及央视大型综艺节目。

学业上，谢豪同样出色，曾获CCTV“希望之星”英语风采大赛浙江省总冠军、奥林匹克数学竞赛特等奖、创新作文大赛一等奖等。2025年，他以优异的高考成绩考入浙江大学，并入选竺可桢学院本硕博贯通班。

作为中央广播电视总台国庆档重点节目IP，《江山如画》系列音乐会已在全国多座城市落地，每期节目均会邀请各领域领军人物参与，兼具艺术高度与传播影响力。

来 源：温州都市报

原标题： 温籍浙大学子谢豪亮相央视国庆音乐会 用吉他“甩起”青春华章

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com