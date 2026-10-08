央视网 2026-10-08 09:36:46

截至10月7日22时，国庆假期全国安全形势总体平稳，未发生重大以上灾害事故。

据应急管理部消息，国务院安委办、国家防减救灾办、应急管理部深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，认真落实全国安全生产视频会议部署，坚持人民至上、生命至上，围绕国庆假期安全风险特点，持续强化重点领域安全防范工作，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。截至10月7日22时，国庆假期全国安全形势总体平稳，未发生重大以上灾害事故。

节前，国务院安委办、应急管理部专题部署国庆假期前后安全防范重点工作，国家防减救灾办、应急管理部会同相关部门，对国庆假期全国自然灾害风险形势进行会商研判，针对性部署洪涝、地质灾害、森林草原火灾等防范应对工作。假期期间，每日会商调度，紧盯群众出行、旅游景区、大型活动现场、人员密集场所等公共安全风险和高危行业领域，督促各地强化风险防控、隐患排查和监管执法，提醒做好极端天气监测预警，及时组织人员转移避险；派出部领导带队的工作组赴地方进行暗访检查，发现各类问题隐患1900余个，及时督促立行立改、强化安全管控。

各地各部门结合本地区、本行业领域安全形势和风险实际，多措并举全力保障假期安全稳定。许多地方党委和政府主要负责同志亲自组织会商、视频调度，深入一线检查假期安全工作，督促落实落细安全防范措施。各级应急管理部门会同相关部门针对矿山、危化、消防、工贸、交通、文旅等重点行业领域和人员密集场所，加强督导检查、明查暗访、隐患排查和安全宣教，坚决除隐患、防事故、保安全。

假期期间，国家综合性消防救援队伍在重点部位和场所设立5096个前置执勤点，接警出动5.4万次，出动消防救援人员50.2万人次，营救疏散转移群众3500余人。国家安全生产应急救援队伍出动8100余人次，为1048家（次）企业提供风险防范和安全技术服务。

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原标题： 国庆假期全国安全形势总体平稳 未发生重大以上灾害事故

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