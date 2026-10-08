央视网 2026-10-08 09:39:12

今年国庆档多部影片集中上映，国产影片构成档期主力，多部进口大片同步上映，覆盖合家欢、动画、刑侦悬疑、温情喜剧、现实题材等多种类型，看点十足。

据网络平台数据

2026年国庆档（10月1日—10月7日）

电影总票房（含预售）突破11亿

国产影片构成档期主力

类型丰富、看点十足

今年国庆档多部影片集中上映，国产影片构成档期主力，多部进口大片同步上映，覆盖合家欢、动画、刑侦悬疑、温情喜剧、现实题材等多种类型，看点十足。

《神探之痕迹》以“七一勋章”获得者、痕迹检验专家崔道植的先进事迹为蓝本。影片时间线横跨数十年，既刻画出公安干警的初心坚守，也见证了我国刑侦技术的飞速发展。

在九十多岁的人生长河当中，崔道植有七十多年的时间为新中国的事业在奉献、工作。自从当了警察之后，资料上显示，他一共经历了1200多个案件，他亲手去固定了7000多件痕迹物证，无一出错。

在接受总台专访时，张译说这是一次让他手心出汗的“巨大挑战”，他也希望借这部电影，向所有在公安战线上默默付出的幕后英雄们致敬。

《什么意思夫妇》由小沈阳和沈春阳主演。影片讲述一对结婚多年的夫妻意外“灵魂”互换，被迫体验对方生活的搞笑故事。

《重生2》延续前作写实的叙事风格，讲述了两位失去至亲的受害者，携手追查罪恶、冲破黑暗的故事。

《活色生香》聚焦中老年群体的情感与生活，讲述女性的第二次人生选择和彼此支撑的故事，展现了细腻的生活观察。

《小猪佩奇 完美假期》讲述了佩奇一路解锁奇妙冒险，直到与家人重逢，拥有了完美假期的故事。

《野兽之心》由布拉德 皮特主演，讲述男主与战犬在极端环境下相互依存、双向救赎的故事。

《生化危机：爆发夜》讲述了普通人布莱恩因意外深陷全城生化浩劫，以微薄之力对抗嗜血异种、破解危机谜团，并由此展开一场关于求生与抉择的极限突围。（友情提示：未成年人谨慎选择观看）

此外，《敦煌英雄》《老江湖》《红孩儿火焰山之王》《铁达妮的号》《凝脂手》《新大头儿子和小头爸爸之天眼系列：失控的第七天》等影片也在国庆档与观众见面。

特效影厅成票房“新引擎”

随着放映技术不断升级，IMAX、CINITY等各类特效厅越来越成为吸引观众走进影院的关键因素。今年国庆档，多部热门影片专门推出特效厅版本，影迷为更好的视听体验专程“选厅”。

在中影国际影城CINITY高格式放映厅，未到放映时间座位已坐满。这套拥有自主知识产权的国产放映系统融合4K超清、高亮度、高帧率、广色域等优势，与传统影厅靠机器向幕布投射不同，它本身是一块可自主发光的巨型电影屏，画面更亮、色彩更通透。

据了解，我国自主研发的CLED放映系统可显示超600亿种颜色，色彩过渡细腻，画面层次立体。中影科技（北京）有限公司执行董事边巍介绍，全球LED电影屏亮度标准一般为300尼特，CINITY在自研时提高到了500尼特；为提升3D观影效果而专门研发的制版工艺，技术性能指标达到传统银幕的6到10倍。

来 源：央视网

原标题： 国庆档电影票房破11亿！多部影片官宣海外上映计划

本文转自：温州新闻网 66wz.com