央视新闻 2026-10-08 09:41:32

当地时间10月7日，乌克兰外交部发言人季希在基辅举行的新闻发布会上表示，乌克兰愿意参加乌克兰、俄罗斯和美国三方和平会谈。他表示，乌方希望会谈能够于10月举行。

△乌克兰外交部发言人季希（资料图）

当地时间10月7日，乌克兰外交部发言人季希在基辅举行的新闻发布会上表示，乌克兰愿意参加乌克兰、俄罗斯和美国三方和平会谈。他表示，乌方希望会谈能够于10月举行。

季希同时表示，乌克兰不仅愿意参加领导人级别会晤，也愿意参加其他级别的三方会谈。此外，他透露，乌方目前正研究“五种不同的停火机制”，包括全面、无条件停火，以及土耳其和埃及提出的黑海停火方案。乌方还在研究印度提出的涉及能源领域的方案，以及美国方面此前讨论的能源停火可能性。

来 源：央视新闻

原标题： 乌外交部：乌方目前正研究“五种不同的停火机制”

记者 王晋燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com