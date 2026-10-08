央视网 2026-10-08 09:43:02

泰国防灾减灾厅7日发布最新灾情信息说，自9月16日以来，泰国洪灾已造成60人死亡，首都曼谷及27个府受灾。目前，泰国有关部门正持续开展排水、救援和灾后救助等工作。

泰国防灾减灾厅7日发布最新灾情信息说，自9月16日以来，泰国洪灾已造成60人死亡，首都曼谷及27个府受灾。目前，泰国有关部门正持续开展排水、救援和灾后救助等工作。

据泰国总理府公共关系部7日消息，部分地区洪水水位已有所下降，但一些低洼地区仍存在积水，相关部门继续密切监测河流水位及水库蓄水情况，并根据天气和水情变化调整排水安排。泰国政府当天要求有关部门加强跨府水量调度，做好防洪排涝和灾害救助工作。

泰国国家气象局7日发布预警说，受天气影响，10月9日至13日，泰国北部、东北部、中部、东部及南部部分地区将出现大到暴雨，部分地区可能伴有强风、雷电和冰雹，局地还可能发生突发性洪水和山洪。曼谷及周边地区也需防范强降雨带来的积水和内涝风险。

泰国有关部门提醒民众密切关注气象和水情预警，提前做好防洪准备，低洼地区居民尤其需要防范强降雨可能引发的洪水。

来 源：央视网

原标题： 泰国洪灾死亡人数升至60人 多地将迎新一轮强降雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com