新华网 2026-10-08 09:52:13

记者7日从多家航空公司获悉，自10月10日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将上调。

记者7日从多家航空公司获悉，自10月10日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将上调。

上调后的具体标准为：800公里（含）以下航线每航段50元，800公里以上航线每航段90元。婴儿旅客免收燃油附加费，儿童、革命伤残军人、因公致残人民警察客票燃油附加费减半收取。

据悉，对比现行燃油附加费标准，800公里（含）以下航段将上调10元，800公里以上航段将上调20元。

来 源：新华网

原标题： 10月10日起中国内地航线燃油附加费将上调

记者王聿昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com