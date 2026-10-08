央视网 2026-10-08 09:45:56

目前，“雪龙”号、“雪龙2”号已返回上海，“极地”号和“探索三号”仍在执行考察任务，预计本月中旬返航。北极气候环境的变化影响全球，此次考察获取到的数据将为全球气候研究提供重要支持。

目前，“雪龙”号、“雪龙2”号已返回上海，“极地”号和“探索三号”仍在执行考察任务，预计本月中旬返航。北极气候环境的变化影响全球，此次考察获取到的数据将为全球气候研究提供重要支持。 画中画

此次考察以应对全球气候变化及其影响为核心，在北冰洋重点海域开展海冰、水文、生物、生态、大气环境等领域综合调查监测。记者了解到，目前各国对北冰洋变化、海冰演变的观测主要依靠卫星遥感。卫星能够实现全域覆盖，但小尺度变化精度不足，光学遥感更容易受云层、天气干扰。而科研人员现场原位观测，则能提升预报准确度。

中国第16次北冰洋考察队首席科学家 何剑锋：我们通过整个走航的海冰的观测，去对照卫星遥感数据，能够更好去检验卫星数据的可靠性，提升我们对于海冰的卫星遥感的观测，特别是对于海冰变化的预测是不可或缺的，也是必不可少的数据支撑。

本次考察已完成19个冰站作业，标志着我国北极科考迈入“船基调查+冰基全年组网”新阶段。船基作业拓宽了调查广度，冰基观测网延伸了观测时间，实现了从夏季短期采样到全年连续监测的跨越，是我国北极观测能力建设的重要突破。

何剑锋：我们现在如果能够有一个比较大规模的观测网的构建，对于提高整个北极气候变化的预测精度，特别是我们中国的科学家能在气候模型方面做出更大的贡献，是提供了一个非常好的支撑。

我国气候主要受东亚季风和西伯利亚寒流双向影响，但北冰洋变化对我国气候的具体影响机理，目前仍有待深入研究。本次科考获取的一手连续观测数据，能够完善相关研究体系，同时有效提升东北航道海冰、气象预报精度，为我国气候预测模型优化、防灾减灾工作提供重要支撑。

来 源：央视网

原标题： 中国北冰洋考察获一手数据 助力解码全球气候变化

本文转自：温州新闻网 66wz.com