全社会跨区域人员流动量预计21.44亿人次
人民日报 2026-10-08 09:49:39
记者从交通运输部获悉：今年国庆假期，交通运输行业运行总体平稳有序。10月1日至7日，累计全社会跨区域人员流动量预计21.44亿人次，日均3.06亿人次。
记者从交通运输部获悉：今年国庆假期，交通运输行业运行总体平稳有序。10月1日至7日，累计全社会跨区域人员流动量预计21.44亿人次，日均3.06亿人次。
公路出行仍为主要方式。累计公路人员流动量预计196420万人次，日均28060万人次。其中，累计公路营业性客运量预计28676万人次，日均4097万人次，同比增长6.8%。
铁路、民航、水运客流量同比分别增长。累计铁路客运量预计15236万人次，日均2177万人次，同比增长13.1%。累计水路客运量预计1099万人次，日均157万人次，同比增长7.8%。累计民航客运量预计1695万人次，日均242万人次，同比基本持平。
来 源：人民日报
原标题： 全社会跨区域人员流动量预计21.44亿人次
记者 韩鑫
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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