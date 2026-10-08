新华社 2026-10-08 09:58:22

美国国土安全部7日公布一项拟议规则，将就国际学生借助“选择性实习训练”项目在美国工作征收高额费用。这是美政府收紧留学生相关政策的最新举动。

美国国土安全部7日公布一项拟议规则，将就国际学生借助“选择性实习训练”项目在美国工作征收高额费用。这是美政府收紧留学生相关政策的最新举动。

根据这项规则，学校为每名学生首次申请“选择性实习训练”项目时需支付7万美元，申请延期还需再支付3万美元。该项目允许持学生签证的国际学生从事与所学专业直接相关的工作，是国际学生转入工作签证的重要过渡渠道。

美国国土安全部称，推出这项措施是为了打击“签证欺诈和滥用问题”，“选择性实习训练”项目不应该成为进入美国劳动力市场的后门。

美国国际教育工作者协会发表声明表示，将国际学生拒之门外将会“损害美国的创新、经济增长、劳动力发展以及全球领导地位”。

美国国土安全部计划征求公众意见后敲定最终规则。美媒认为，这一收费措施或将面临法律挑战。

来 源：新华社

原标题： 美拟就国际学生留美工作征收高额费用

本文转自：温州新闻网 66wz.com