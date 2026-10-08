美拟就国际学生留美工作征收高额费用
新华社 2026-10-08 09:58:22
美国国土安全部7日公布一项拟议规则，将就国际学生借助“选择性实习训练”项目在美国工作征收高额费用。这是美政府收紧留学生相关政策的最新举动。
美国国土安全部7日公布一项拟议规则，将就国际学生借助“选择性实习训练”项目在美国工作征收高额费用。这是美政府收紧留学生相关政策的最新举动。
根据这项规则，学校为每名学生首次申请“选择性实习训练”项目时需支付7万美元，申请延期还需再支付3万美元。该项目允许持学生签证的国际学生从事与所学专业直接相关的工作，是国际学生转入工作签证的重要过渡渠道。
美国国土安全部称，推出这项措施是为了打击“签证欺诈和滥用问题”，“选择性实习训练”项目不应该成为进入美国劳动力市场的后门。
美国国际教育工作者协会发表声明表示，将国际学生拒之门外将会“损害美国的创新、经济增长、劳动力发展以及全球领导地位”。
美国国土安全部计划征求公众意见后敲定最终规则。美媒认为，这一收费措施或将面临法律挑战。
来 源：新华社
原标题： 美拟就国际学生留美工作征收高额费用
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
童声唱响《追寻》，祝福祖国母亲社会10-07
-
注意！上班时间有变！社会新闻10-07
-
有人连刷13场，有人网上力推！《吴家老宅》连演50场仍一票难求社会10-07
-
未来一周温州晴多雨少 昼夜温差较大社会10-07
-
夜间消费旺 龙港假期餐厨垃圾“日产日清”经济10-07
-
南哥主场，迎战劲旅宁波！科教文体10-07
-
这段高速明起封闭施工！注意绕行→社会10-07
-
“织女”金晓媚：一根钩针传递公益暖意社会10-07
-
当墨池雅韵遇上二次元，鹿城国庆上演“赶集”热社会10-07
-
温图“双节”书香浓，12万人次带火“文化过节”社会10-07