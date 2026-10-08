人民日报 2026-10-08 10:02:03

中华文明具有很强的感染力、塑造力。

中华文明具有很强的感染力、塑造力。今天，中华文化的传播不再只是浅层的风貌展示，更是价值理念的相融、直抵人心的相通

2026年爱知—名古屋亚运会上，几个细节令人印象深刻。

熊熊燃烧的主火炬塔，从设计研发、精工制作到落地组装，由中国企业完成；开闭幕式舞台搭建、数字内容制作、特效呈现等核心工程，由中国团队打造；甚至本届赛事的全球主转播工作也全权由中国的媒体机构负责，打破了历届赛事由东道主承接主转播的惯例。

不由想起今年举行的2026美加墨世界杯，中国供应商、中国品牌、中国裁判也是焦点。

网友们总结了个共同特点，“含‘中’量很高”。

从昔日刘长春“单刀赴会”，到北京奥运会开幕式上2008人击缶惊艳世界，再到如今各类赛事不同程度刻入中国印记……国际性大赛是竞技舞台，更是一面镜子，映照中国全球角色的深刻转变。

从“商品生产者”到“发展赋能者”。

过去很长一段时间，世界认识中国，更多是认识“中国制造”。中国向世界各地输出大量商品，主要以生产者身份参与全球分工。如今，中国的角色更多元、影响更深远。

跨国车企把研发中心设在中国，打磨新车型、新技术，反哺全球市场。最不发达国家在中国市场找到机遇，给优质特色农产品打开销路。每当全球产业链供应链受到冲击，中国强大产业体系总能发挥稳定器、压舱石作用。

中国的发展具有显著的正外部性。“赋能型大国”的“赋能”，不是单向扶助，而是真正的互利共赢；不是基于利益计算，而是源于共生共进的胸怀与担当。

从“风貌展示者”到“价值塑造者”。

曾经，中华文化在海外，更多被视作一种文化符号，喜欢其形式和外在的人多，关注其内涵与深意的人少。如今，许多外国人练习武术，不仅是因为养生、有趣，更因为赞赏以武止戈的文化理念；外网中“成为中国人”话题之所以出圈，在于中式生活的观念、意趣、审美引发共鸣……

更值得关注的是，“中国式安全感”“菜篮子工程”等当代中国的文化与社会现象在海外收获点赞。这本质上是治理思维、价值追求得到更多认同。

中华文明具有很强的感染力、塑造力。今天，中华文化的传播不再只是浅层的风貌展示，更是价值理念的相融、直抵人心的相通。

从“规则参与者”到“理念引领者”。

中国走向世界，经历过一个姿态的转变，从3个时间切片可以看得清楚。

上世纪初的“奥运三问”，饱含一个落后国家的无奈与辛酸。

本世纪初，成功加入世贸组织的中国开启“接轨之旅”。

2026年，习近平主席站在推动构建人类命运共同体的高度，提出携手构建公正合理的全球人工智能治理体系，引发热烈反响。外媒感慨，“中国正定义未来”。

百年间，中国面向世界，完成了从落后追赶、主动融入到积极建构、前沿引领的历史性转变。“洞察时代大势，把握历史主动”，党团结带领亿万人民既发展自身、也造福全球。

习近平总书记强调：“展现可信、可爱、可敬的中国形象。”什么是“可敬”？不是让人敬畏、惧怕，而是让人产生发自内心的尊重、敬佩、认同。一个大国，唯有以自身发展惠及各方、以真诚坦荡维护公义、以包容互鉴促进融通，才能赢得国际社会的敬重与支持，才能为伟大的事业凝聚更多同行力量。

时光不言，以实干为尺。中华民族壮丽的未来，人类社会灿烂的明天，等待我们携手去创造。

作者：彭 飞

原标题：可敬的中国 灿烂的明天（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com