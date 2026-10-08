新华网 2026-10-08 09:59:59

韩国国防部发言人郑缤娜（音译）6日在例行记者会上表示，国防部对体育界部分人士的不当言论感到遗憾，希望正在履职的军人和预备役人员得到公众尊重。她表示，国防部将综合考虑公平性、可服兵役人数减少、公众共识等因素，有计划最终收紧或废除针对运动员和艺术界人士的兵役豁免制度。

韩国部分亚运会金牌得主发表“免兵役比金牌重要”的不当言论后，韩国国防部6日表示，正在考虑收紧甚至废除针对运动员和艺术界人士的兵役豁免制度。

在3日举行的爱知·名古屋亚运会男子足球决赛中，韩国队1比0击败日本队，夺得金牌。根据韩国相关规定，23名队员中有20人获得兵役豁免资格，即以基础军事训练和社区服务替代服兵役。部分队员获胜后接受媒体采访时表示，与金牌或奖杯相比，他们更关注能否免兵役，引发韩国公众强烈不满和对兵役豁免制度公平性的争议。

10月3日，韩国队球员庆祝胜利。在爱知·名古屋亚运会男子足球决赛中，韩国队1比0战胜日本队，获得冠军。新华社记者贾浩成摄

韩国国防部发言人郑缤娜（音译）6日在例行记者会上表示，国防部对体育界部分人士的不当言论感到遗憾，希望正在履职的军人和预备役人员得到公众尊重。她表示，国防部将综合考虑公平性、可服兵役人数减少、公众共识等因素，有计划最终收紧或废除针对运动员和艺术界人士的兵役豁免制度。

据韩联社报道，韩国实施义务兵役制，所有健康成年男性必须服兵役18至21个月。不过，在政府指定的国内国际比赛中获得最高奖项的艺术界人士和运动员大多可免除兵役。

来 源：新华网

原标题： 韩国考虑废除“金牌免兵役”制度

本文转自：温州新闻网 66wz.com