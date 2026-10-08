特朗普宣布投资66亿美元建厂造潜艇
新华社 2026-10-08 10:01:30
美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。
美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。
特朗普在讲话中说，新造船厂将建造下一代美国潜艇，制造包括无人潜航器、鱼雷发射管以及“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的关键部件。
特朗普还说，该项目将在马里兰州创造超过3100个就业岗位，并将在全国范围内带动1.1万个就业岗位。
根据美国防部当天发布的消息，该造船厂预计将成为“美国同类设施中规模最大的一座”，将由美军工企业安杜里尔工业公司负责建设与运营。该公司将为此投资37亿美元，而美海军将投入29亿美元。
来 源：新华社
原标题： 特朗普宣布投资66亿美元建厂造潜艇
记者 黄强 徐剑梅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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