新华社 2026-10-08 10:01:30

美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。

美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。

特朗普在讲话中说，新造船厂将建造下一代美国潜艇，制造包括无人潜航器、鱼雷发射管以及“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的关键部件。

特朗普还说，该项目将在马里兰州创造超过3100个就业岗位，并将在全国范围内带动1.1万个就业岗位。

根据美国防部当天发布的消息，该造船厂预计将成为“美国同类设施中规模最大的一座”，将由美军工企业安杜里尔工业公司负责建设与运营。该公司将为此投资37亿美元，而美海军将投入29亿美元。

来 源：新华社

原标题： 特朗普宣布投资66亿美元建厂造潜艇

记者 黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com