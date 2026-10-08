人民日报 2026-10-08 10:03:06

中国经济之“稳”，不是静态的，而是一种前进势态中的高水平动态平衡。

中国经济之“稳”，不是静态的，而是一种前进势态中的高水平动态平衡。这份“稳”的背后，是深沉的战略定力和积极的历史主动

当今世界，最稀缺的资源是市场。中国市场又常被投资者认为是“稀缺中的稀缺”。

这份稀缺性从何来？不妨从一个“稳”字来剖析。

经济运行的“稳”，恰恰表现为百姓的“无感”，两个对比，比较直观。

一是中外对比。在主要发达经济体通胀水平明显上升，甚至一些国家通胀“高烧”仍在升温，导致民众生活必需品开支压力倍增时，我们则享有“水果自由”“流量自由”。从指标也可见一斑：8月，居民消费价格指数同比上涨0.8%。温和的数据映照百姓生活的安稳。

二是今昔对比。曾经最怕到了夏季停电、停产，现在拉闸限电几乎不见。8月，全社会用电量再破万亿千瓦时，负荷创历史新高，但城市运行有序、万家灯火如常。这背后是一整套新型能源体系的默默运转。从特高压工程到城乡配电网、微电网，从火电到风电、水电、光伏，立体化的供电网络托举起经济社会运行的平稳。

这种“稳”，置于当今世界更显可贵。放眼全球，主要经济体复苏乏力，国际地缘政治冲突态势持续，全球能源价格波动，而中国的“风景独好”就成了一种稀缺的确定性。国际货币基金组织7月报告将今年世界经济增长预期下调0.1个百分点，却将中国经济增长预期上调0.2个百分点。“一降一升”背后，正是对这种稀缺性的信心，亦是“加码投资中国”的动因所在。

“稳”从何而来？制度优势是压舱石。

不妨看一个案例：重庆大渡口区曾是赫赫有名的“十里钢城”，重钢搬迁后，怎么“注入”新的产业？当地立足先天优势，科学布局摩托车产业。

市场和政府同向发力。钱江摩托，智能制造厂房从竣工到入驻，“即签即驻”；秋田齿轮，全球每生产5辆摩托车，就有1辆装配它的产品；利德工业，摩托车离合器国内市场占有率近五成……科学的产业规划、精准的政策支持、持续的服务迭代，让“15分钟产业生态圈”成形起势。

活力与秩序兼顾统筹。当350多家企业同台竞技，如何活而不乱？产业链咬合，差异化竞争，既细分赛道，又延链强链，让制造与消费、工业与文旅加速融合。今年1至8月，重庆大渡口区高端摩托车产业规上工业产值同比增长27%，造摩托、玩摩托、看摩托成了城市名片，真正实现了“放得活”又“管得好”。

“坚持有效市场和有为政府相结合”，既是社会主义市场经济体制的显著优势，也是“十五五”时期经济社会发展必须遵循的重要原则。持续提升宏观经济治理能力，推动传统产业转型升级、新兴产业蓄势壮大、未来产业前瞻布局，中国市场的确定性、稀缺性还将更加突出。

中国经济之“稳”，不是静态的，而是一种前进势态中的高水平动态平衡。这份“稳”的背后，是深沉的战略定力和积极的历史主动。

“不是‘风投’是‘产投’，不是‘赌博’是‘拼搏’。”面对舆论的赞誉，安徽合肥的干部头脑清醒。高回报率的产业投资只是“面子”，因地制宜、科学决策、长期主义等底层方法论才是“里子”。

不为风口脑热，专注一个赛道创新；不因风浪自薄，锚定新质生产力的发展目标；不一味追逐显绩，更要深耕潜绩……这种兼顾战略稳定与战术灵活的从容心态，体现了共产党人的政绩观、发展观。它厚植于与时俱进的治理体系，投射于亿万经营主体的砥砺奋进，也潜移默化为人们对中国式现代化的稳定预期。这份道路自信，正是中国经济行稳致远的底气。

态势向好，说明战略正确。继续坚定信心，夯实稳的基础，积蓄进的动能，葆有稳中求进的心态，一步一个脚印走下去，中国号巨轮定能破浪稳行。

作者：余 璇

原标题：中国市场的稀缺性从何来（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com