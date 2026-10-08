人民日报 2026-10-08 10:04:02

【现象】前不久，中国语言资源保护工程成果展示馆在湖南长沙正式开放。展示馆汇集全国汉语方言、少数民族语言和语言文化等海量语料，构建起文物实物与数字声音交织的沉浸式展陈空间，助推语言资源保护成果从“数据库”向“活态展”跨越。

【点评】

每次回家乡，都能从熟悉的闽南话中收获亲切感，也能感受到它面临的传承困境。虽然歌仔戏等传统戏曲尚存遗韵，城市公共交通也保留着闽南语播报，但青少年接触、学习、熟练使用方言的人数持续减少，方言传承的代际断层现象不容忽视。

我国拥有130多种语言，方言土语更是难以计数，是世界上语言资源最丰富的国家之一。然而，不少语言方言面临消亡的危险。这背后，有家庭教育理念的影响，也有生活环境改变的因素。

方言是珍贵的文化资源，而文化的赓续传承总要依附于社会生活的土壤。一个人倘若长期远离故土，可能数年都没有一次说家乡话的机会。留住乡音古韵、守护语言多样性，必须走出“重留存、轻传播、弱活用”的窠臼，让语言遗产不只停留在录音、文字和数据库里。

AI（人工智能）等技术是激活方言生命力的重要工具。展示馆内的“语滴”音频感应装置颇具巧思，参观者站在感应点位，定向音响便随机播放我国各地乡音；对着麦克风开口，“听音辨源”系统便能识别方言所属地域。苏州博物馆举办的“回响·AI方言艺术展”上，观众通过语音与展品交互后，AI能将有声的“苏州话”变为有形的“苏州画”。方言的魅力，在技术赋能下得到可视化呈现、沉浸式感知。

方言是一地乡土风情的载体，提升方言方音的生命力感染力，也需要载体的出新。国产游戏《黑神话：悟空》凭借原汁原味的中国文化风靡全球，其中的陕北说书用的就是本土方言，演唱时融入陕北特色口音咬字，厚重苍凉的唱腔让玩家直呼“上头”。从方言电影《给阿嬷的情书》触人心弦，到电视剧《主角》带动年轻网友主动研究西北方言民俗，让方言方音有机融入游戏、影视、文创、短视频等，能为文化产业创新发展注入新动能。

观察到一个现象：不少家长在给婴幼儿语言启蒙时，会刻意避免使用家乡话。问及原因，有的觉得没必要，有的怕会对幼儿学说普通话产生干扰。实际上，推广国家通用语言文字和保护传承方言可以并行不悖。此前，中办、国办印发的意见明确指出，“大力推广和规范使用国家通用语言文字，保护传承方言文化”。

从烟火人间中来，到大众生活中去。方言活态传承是一场需要久久为功的文化接力，扎根现实生活场景是最根本的落脚点。守住家庭这一代际传承的阵地，推动更多学校把方言童谣、本土口头文学纳入兴趣课程，鼓励社区开展方言口述、民俗讲述活动……让天南地北的方音走出档案库房、走进日常生活，方能更好守护文化根脉和人们心中的文化乡愁。

深入推进以人为本的新型城镇化，要算经济账、民生账，也要算文化账、情感账。避免“千城一面”，就要留住方音古韵、老街旧址、文物古建等承载的地域文化和历史记忆。让古老的语言、文字在数字时代生生不息，就是为迈向未来积蓄精神力量。

作者：曾宇昕

原标题：乡音古韵何以留（新知）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com