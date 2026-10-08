人民日报 2026-10-08 10:04:47

前不久，辽宁某村邻里间因田间药害发生矛盾，当地工作人员牵头处置、协商赔付。协议签了，赔偿落实了，纠纷也办结归档。按说，工作到此就告一段落了。可此后，工作人员仍经常上门看望受损农户，问问近况，有时还带去自家种的菜。

这一工作方法值得肯定。卷宗归档并不等于画上句号。事情办结后，农户还有什么难处，协议履行得怎么样，两家人往后相处得如何，还得接着惦记、过问。

基层调处首先要讲规则，把责任分清、把损失算清、把赔偿落实。没有这个前提，所谓“暖心”很容易变成和稀泥。但程序走完，只说明这起纠纷有了处理结果，并不意味着影响随之消失。特别是邻里间，低头不见抬头见，赔偿能弥补一时的损失，未必能消除心里的疙瘩。

所以，无论城乡，解决邻里纠纷，尤需关注“后来怎么样了”。赔偿有没有按约履行、双方见面是否仍剑拔弩张、有没有产生新的误解——这些情况很大程度上影响着纠纷会不会再次发生。真正的矛盾调解，要看邻里关系是否得到有效修复。

不同纠纷，办结后的工作也应有所区别。现实中，邻里因地界、用水、耕种等产生纠纷，但双方在同一个地方生活，关系很难一刀切断。对这类纠纷，不妨在协议履行的关键节点进行回访。一旦发现情绪未平、误解未消，就要趁早组织双方坐下来把话说开，防止纠纷复发。

纠纷办结，是工作的一个节点，不该是关心的句号。多问一句近况、多跑一趟家访，把工作做进群众心里，基层治理的暖意，就体现在对这些“后来”的惦记里。

（摘编自《辽宁日报》，原题为《化解纠纷不止“了事”》）

作者：胡颢曦

原标题：多关注“后来怎么样了”（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com