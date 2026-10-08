人民日报 2026-10-08 10:05:48

当中国选手赵家驹在意大利“巨人之旅”越野赛330多公里赛道上冲过终点线，计时器定格在65小时55分22秒。这个曾在街头跑着送外卖的小伙，把赛事纪录缩短约13分钟，成为该项赛事创办以来首位夺冠的亚洲跑者。

登顶之路，并非坦途。一年前的同一个赛事，他在203.8公里补给站处体力透支，出于对身体的保护，选择“来年再战”。网友评论：真正的巨人不是从不退赛的人，而是知道何时应该停止并有勇气再次站上起点的人。

“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”。运动，既要知行，也要知止。

对大多数人而言，运动的目标是增进健康，读懂身体的信号很重要。如果在运动过程中感到呼吸困难、头晕，心率飙升，每个动作都需要咬牙硬撑，最近也休息得不好，最好不要“再逼自己一把”。知止而行，才能达成长远目标。

止步，是为了更好地前行。一名未使用辅助氧气登顶全部14座8000米级高峰的运动者，有自己的“铁律”：如果在下午两点前仍未登顶，无论如何也要折返。登顶是可选项，下撤是必选项。把握限度、守住分寸，是为了攀得更高、走得更远。

有球友分享经历：刚学羽毛球时进取心强，恨不得一周打7天，坚持一段时间后发现越打越不行，原因是身体一直处于疲劳状态。科学调整后，球技上了一个台阶。

“运动的尽头是康复科”，这一网络热梗提醒我们，运动要循序渐进、遵循规律。保持耐心、细水长流，比一时猛练更有用。

知止更是“知己”，想清自己要什么、适合什么、能承受什么。他人的运动攻略当然可以参考，但更重要的是“适己化改造”。《大学》讲“知止而后有定”，在运动领域，这个“定”可以解读为自己的节奏。找准自身节奏、内心有了锚点，就不会因为他人晒出的步数、配速等而自乱阵脚。

在人生的赛道上，干事创业、与人相处、用权履职，莫不需知行知止、知止而行。

截至今年9月，某平台连续发布11期关于“AI魔改”视频阶段性治理的公告，下大力气纠治平台内对经典影视剧、动画片等内容进行颠覆性篡改、“魔性”解构与低俗化改编的问题。对经典的“二创”，不能滑入歪曲亵渎的泥淖。文化传承发展的“知止”，要义是有为而不妄为。

现实中，个别领导干部不顾地方财政实际和资源禀赋，盲目举债铺摊子、上项目，结果留下烂尾工程，教训深刻。唐代魏征有言，“将有作，则思知止以安人”，意思是想要兴建土木时需审慎考量，克制私欲，避免劳民伤财。共产党人应有更高的追求，摒弃私心杂念，事事出于公心，当行则行、当止则止。

知止而行，说到底是知敬畏，在尊重规律、遵规守纪前提下敢于善于作为。“讲规矩、守底线，首先要有敬畏心。心有所畏，方能言有所戒、行有所止。”这是权力边界的划定，也是对党员干部的告诫和要求。

“知足不辱，知止不殆，可以长久。”知止方能有得，敬畏规律、规矩，方能行稳致远、奔向更广阔的天地。

作者：邹 翔

原标题：知行知止 知止而行（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com