接棒，不止在亚运跑道

好评如潮 2026-10-08 10:07:00

名古屋亚运会的田径赛场上，中国男女4×100米接力队接连摘金。谢震业历经十二载亚运征程，从追光者成长为领路人；17岁的陈妤颉初登国际赛场，尽显年轻选手的锐气与担当。老将压阵、新秀突围，上演了一场动人的新老接棒。而“接棒”的内涵，远不止于田径赛场。

不少人将新老更替简单理解为“老将退位、新人补位”。亚运接力却启示我们，真正的传承接棒，不是人员的机械轮换，而是新老之间相互成就。接力取胜，关键不在单人速度，而在交接时的默契托举。老将传递经验积淀，新人带来闯劲活力，各展所长，才能形成合力。这套“传帮带”的逻辑，早已跳出赛场，映照在社会发展的方方面面。

产业的活力，源于技艺传承与技术革新的双向接力。产业想要行稳致远，既离不开经验的沉淀延续，也需要新生力量带来突破，二者缺一不可。一味守旧容易陷入路径固化，只求革新又容易丢掉根基。在温州，民营经济能够长盛不衰，“八级技工制”就是生动样本。老师傅扎根生产一线，把实操手艺、生产心得倾囊相授；年轻技术工人接过手艺，又运用新技术、新思维改良工艺。老匠守根基，新人拓新局，经过一代代接续打磨，地方制造业才能不断经受市场考验，保持发展韧性。

产业如此，基层治理同样离不开接力思维。基层的进步，在于初心不改的接续坚守与迭代创新。嘉善跻身千亿县域，靠的正是一任接着一任干，锚定发展方向久久深耕。基层工作直面民生百态，很多民生难题、治理短板无法依靠单次整改、短期攻坚彻底解决。老一辈扎根一线，摸索出贴合民情的工作方法；新一代接续岗位，用新思路、新举措破解难题、优化服务。在坚守中夯实根基，在创新中提质增效，基层发展才能始终保有生机与活力。

接力赛最打动人心的，不只是冲线夺冠的刹那，更是两棒交汇、双手递棒的瞬间。那一刻，是阅历与朝气相逢，是坚守与创新握手。赛场上传递的是接力棒，现实中交接的是事业、初心与责任。

竞技体育依靠新老接续不断突破，一座城市、一方乡土的向前发展，同样离不开代代相传的接力奋斗。实现顺畅接棒、坚持久久为功，正是一个社会抵御风险挑战的深层韧性。从亚运跑道到城乡街巷，接力故事随处可见。每个人跑好属于自己的这一棒，传承不僵化，创新不脱根，我们才能向着更远的目标不断前行。

作者：范琳瑶

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本文转自：温州新闻网 66wz.com