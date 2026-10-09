掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:32

视网膜脱离是眼科“急症中的急症”。发生网脱后，感光细胞会在12至72小时内发生不可逆凋亡，一旦病变累及黄斑区，中心视力会快速下降，严重者可永久失明。为抢抓救治黄金时间，温医大附属眼视光医院正式开通视网膜脱离复位绿色通道，将患者救治窗口期压缩至24小时内，让网脱患者避免在等待中失去最佳救治机会。

温州网讯 “没想到手术这么快，现在眼睛看得清了。”近日，在温州医科大学附属眼视光医院眼底病中心，患者江女士（化名）通过全新开通的视网膜脱离复位绿色通道顺利完成手术。从确诊到视网膜脱离复位手术结束，全程仅耗时5小时，创下浙江省视网膜脱离急诊救治速度新纪录。

视网膜脱离是眼科“急症中的急症”。发生网脱后，感光细胞会在12至72小时内发生不可逆凋亡，一旦病变累及黄斑区，中心视力会快速下降，严重者可永久失明。为抢抓救治黄金时间，温医大附属眼视光医院正式开通视网膜脱离复位绿色通道，将患者救治窗口期压缩至24小时内，让网脱患者避免在等待中失去最佳救治机会。

温医大附属眼视光医院“网脱绿通”专属窗口设置在一楼门诊大厅。该院眼底病中心执行主任吴荣瀚介绍，绿色通道内，确诊患者30分钟内即可启动OCT、眼部超声等专项检查，术前全套检查基本可在3小时内完成，检验、检查环节全部优先处置。

黄框内屏幕显示“网脱绿通窗口”

“不少医疗机构虽可开展视网膜脱离复位手术，但患者从确诊到手术，常常要等候三个工作日甚至更久。”温医大眼视光学院（生物医学工程学院）执行院长、附属眼视光医院副院长胡亮介绍，绿色通道实行专班运行，全身状况稳定的患者，保障在24至48小时内安排手术；后续还将逐步开放周末及节假日急诊手术。

江女士就是这套极速救治体系的受益者。她被确诊视网膜脱离后，一场与时间赛跑的救治即刻启动。温医大附属眼视光医院眼底病中心眼底外科副主任医师、绿色通道负责人胡志翔为她实施复杂联合微创手术，同步完成白内障超声乳化、人工晶状体植入、视网膜复位、剥膜等多项操作，术中选用恢复更快的膨胀气体填充，整台手术仅1小时。从确诊到手术结束，全程控制在5小时以内。术后次日，江女士恢复情况良好，顺利出院。

该绿色通道采用多学科协作诊疗模式，医院抽调6名专家组建专项诊疗小组，由医务部、眼底外科牵头，麻醉科、检验科、特检科、手术室、病房等多部门紧密协同。依托预住院机制、无缝衔接的多学科联动以及成熟的显微手术技术，这套视网膜脱离极速诊疗体系高效运转。

除急诊救治外，温医大附属眼视光医院在省内率先开设飞蚊症专科门诊，开展玻璃体消融激光技术。针对突发大量飞蚊、眼前闪光感这类视网膜脱离预警症状，实现早筛查、早诊断、早干预，推动疾病防控关口前移。结合急诊绿色通道，该院已构建起视网膜脱离“预防-筛查-急诊救治”一体化全链条诊疗服务。

下一步，温医大附属眼视光医院将依托绿色通道打造视网膜脱离急诊救治中心，持续优化资源调配、提升手术室运转效能，打造省内乃至全国有影响力的眼底病极速诊疗品牌。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温医大眼视光开通视网膜脱离复位绿色通道 从确诊到手术复位仅5小时

记者 陈忠 通讯员 虞瑞龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com