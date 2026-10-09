AI赋能家庭教育 “浙里智慧家”落地温州化解育儿难题

掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:33

这款育儿“救星”——“浙里智慧家”，是浙江省妇联打造的“AI+家庭教育”智能服务平台。平台采用家庭教育垂类大模型，训练语料涵盖家庭教育法律法规与政策文件、浙江四十余年积累的家庭教育研究成果及数千份真实个案咨询案例。平台具备AI情绪疏导、智能解决方案推荐、需求研判与匹配等功能。一般性问题在线即时办结；若需深度专业介入，则自动匹配就近线下咨询点位，并向咨询师同步推送家庭画像。

温州网讯 “每天早上刷牙洗脸都要反复催促，孩子只顾玩玩具，十分拖拉，该怎么办？”假期里，温州一位 3岁孩子的妈妈，在“浙里智慧家”向 AI育儿专家发出求助。短短几秒，AI便给出专业分析：低龄儿童难以理解“快点”这类抽象时间概念，一味催促容易激化亲子对抗。改善拖拉的核心，是减少命令式沟通，用可视化工具、有限选择权，把洗漱变成趣味小游戏。

平台同步送上可直接上手的实操办法：用“牙齿小火车出发啦”等童趣话语调动孩子兴趣；借助沙漏计时，让孩子看得见时间；不强行安排任务，给孩子“先刷牙还是先洗脸”的二选一选择权，让孩子拥有掌控感，主动配合。这套易懂落地的方案，让家长豁然开朗。

这款育儿“救星”——“浙里智慧家”，是浙江省妇联打造的“AI+家庭教育”智能服务平台。平台采用家庭教育垂类大模型，训练语料涵盖家庭教育法律法规与政策文件、浙江四十余年积累的家庭教育研究成果及数千份真实个案咨询案例。平台具备AI情绪疏导、智能解决方案推荐、需求研判与匹配等功能。一般性问题在线即时办结；若需深度专业介入，则自动匹配就近线下咨询点位，并向咨询师同步推送家庭画像。

咨询师端配备AI智能助手，可辅助个案准备、生成报告初稿，并具备风险预警能力。平台设有家长“安心指数”，动态评估家长育儿心态变化。9位虚拟专家组成的AI专家团队，涉及家庭教育多个细分领域：林暖暖（全科家庭顾问）、苏心怡（情绪与心理健康）、方晓语（亲子关系与沟通）、周明哲（行为与规则建立）、韩思远（学习力提升）、程志远（学业规划与升学顾问）、何远航（青少年成长发展）、温家和（家庭系统顾问）、郑博思（特殊需求与发育评估）。

过去，家长遇到育儿难题，只能在网络海量信息中盲目查找，内容难甄别、难落地。如今借助“浙里智慧家”，温州家长足不出户，就能随时获取专业、个性化的家庭教育指导，不再独自面对育儿困境。AI能够持续学习，记住家庭情况、孩子性格和过往咨询记录，不用家长反复复述，量身定制“一家一策”方案，还可一键生成家风家训。平台坚持“先共情、后支招”，理解家长的育儿焦虑，不做评判式说教，帮家长走出育儿内耗。

除了虚拟专家，平台还有覆盖亲子沟通、情绪疏导、儿童发育评估等领域的专家团队，共同形成人机协同服务模式。日常育儿小困惑，AI提供24小时即时解答；遇上孩子厌学叛逆、激烈亲子矛盾、家庭情绪危机等复杂问题，平台会智能分流预警，家长可一键预约线下一对一公益家庭教育指导，实现线上快速答疑、线下深度帮扶。该平台部署在政务云上，家庭数据全程加密，隐私安全有保障。

目前，“浙里智慧家”已在温州落地。我市联动市妇女儿童活动中心、市图书馆打造线下阅读服务驿站，整合基层妇联、社区家校服务点与持证家庭教育指导师，把线上AI服务和线下公益沙龙、亲子活动、个案帮扶相结合，打通家庭教育指导服务“最后一公里”，让优质家庭教育资源走进千家万户。

来 源：掌上温州客户端

原标题： AI赋能家庭教育，线上线下联动服务 “浙里智慧家”落地温州 化解育儿难题

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com