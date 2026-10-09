掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:33

近日，平阳县市监局对温州市旺辉食品有限公司（下称旺辉食品）处以罚款2.5万元，并没收1300元的违法所得及相应产品。本次受罚系因该公司生产销售的“小星仔蛋糕”抽检显示不合格。两年前，该公司的“小星仔蛋糕”曾因“菌落总数”项目不合格被罚没2.65万元。

温州网讯 近日，平阳县市监局对温州市旺辉食品有限公司（下称旺辉食品）处以罚款2.5万元，并没收1300元的违法所得及相应产品。本次受罚系因该公司生产销售的“小星仔蛋糕”抽检显示不合格。两年前，该公司的“小星仔蛋糕”曾因“菌落总数”项目不合格被罚没2.65万元。

成立于2018年的旺辉食品，是一家糕点类食品生产企业。2024年第四季度，旺辉食品生产于当年5月18日的一批次“小星仔蛋糕”，被检出“菌落总数”项目不合格。随后，平阳县市监局责令该公司立即停止生产、销售及下架“小星仔蛋糕”，并处以罚款2.5万元，没收违法所得1500元。今年，我市市监部门再次抽检旺辉食品生产销售的一批次“小星仔蛋糕”，又出现不合格项目，存在“其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量”的情况。

根据相关法律法规，平阳县市监局于9月29日对温州市旺辉食品有限公司作出行政处罚，处以罚款2.5万元，并没收未销售的16盒“小星仔蛋糕”及违法所得1300元。

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原标题： 屡检不合格 旺辉食品因“小星仔蛋糕”二次被罚

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com