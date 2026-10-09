掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:34

为全面贯彻市委、市政府“强城行动”部署要求，温州市域铁路S3线SG3标段紧扣安全为基、质量为本、绿色发展理念，扎实推进安全生产标准化、施工环保示范化建设，多措并举提升工程建设品质，助力市域铁路高质量发展。

温州网讯 为全面贯彻市委、市政府“强城行动”部署要求，温州市域铁路S3线SG3标段紧扣安全为基、质量为本、绿色发展理念，扎实推进安全生产标准化、施工环保示范化建设，多措并举提升工程建设品质，助力市域铁路高质量发展。

SG3标段位于瓯越大道与瓯海大道核心交叉口，工程为地下双层复合结构。项目区域车流密集、地下管线错综复杂，施工安全管控压力大。面对复杂施工条件，温州铁投建设分公司构建“发现—督办—整改—复核”全链条隐患排查治理闭环管理体系。通过划分安全责任网格，组建专职巡查队伍，落实日常动态巡检，确保各类隐患即查即改。针对危大工程施工，严格落实专项方案审批、技术交底流程，细化现场作业管控细则，规范三相五线制供电，配齐照明、消防与应急物资，推动安全管理要求落地到一线作业环节，牢牢守住施工安全底线。

项目建设坚持生态优先，多措并举做好水土管护，严控施工污染。施工现场设置标准化泥浆箱与专用输送管道，废弃泥浆集中收集、统一外运，实现泥浆零落地，渣土规范堆放处置；配套建成六级沉淀池，雨污水经净化处理后循环用于场地冲洗、车辆保洁、扬尘治理，提高水资源利用率；对工地裸土全覆盖，有效抑制风蚀，防范水土流失，守护周边水土环境。

在绿色工地建设方面，温州铁投集团建设分公司运用数字化手段提升管理效能，布设智慧监测系统，对基坑、周边道路及地下管线开展全过程实时监测，采集变形、沉降数据，提前预判风险，优化施工安排，减少无效能耗。依托循环用水系统，实现雨水、处理废水再生利用，降低水资源消耗。在管线迁改等精细作业中，优化设备调配和工序衔接，减少材料浪费。布设喷淋系统联动监测数据，扬尘超标自动启动喷淋、雾炮降尘，实现施工现场从“人工巡查”向“智能管控”转变，有效缓解环保管控压力。

下一步，项目建设团队将持续锚定“精建精美”建设目标，不断深化安全文明标准化管理，依靠技术创新破解工程难题，以匠心打造品质工程，统筹推进工程建设与环境提质，为温州市域铁路建设贡献力量。

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原标题： 安全+绿色双发力，市域铁路S3线SG3标段打造示范工地

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com