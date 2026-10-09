文脉在楠溪山水间唤醒

温州日报 2026-10-09 09:24:34

楠溪江致力创建国家5A级旅游景区（以下简称5A），需要回答时代之问：长在千年古县里的景区，拿什么给今天的人看？答案不能只在古籍、文物里。记者走进5A创建核心区，看到当地正一寸寸唤醒文脉，让文化活在屋檐下、舞台上、日常里。千年文脉复苏，以全新活力回到楠溪山水间。

永嘉学派数字馆对外开放。 本报记者 蒋文广 摄

温州网讯 三百里楠溪，水长而美，永嘉千年文脉不息。

楠溪江致力创建国家5A级旅游景区（以下简称5A），需要回答时代之问：长在千年古县里的景区，拿什么给今天的人看？

答案不能只在古籍、文物里。记者走进5A创建核心区，看到当地正一寸寸唤醒文脉，让文化活在屋檐下、舞台上、日常里。千年文脉复苏，以全新活力回到楠溪山水间。

讲好楠溪古村故事

一砖一瓦古韵新说

楠溪江畔散落着200多座自唐宋以来的古村落，保存完好的有30多座。楠溪江古村落群整体被授予“中国景观村落群”称号，芙蓉村、屿北村、林坑等6个古村入选“中国传统村落”。当地寨墙、街巷、戏台、老宅肌理完整、古韵犹存，是活着的宋韵古建博物馆。

芙蓉古村是楠溪江古村落群的典型代表。芙蓉古村活化，藏在老宅一砖一瓦间。司马第大屋始建于清康熙年间，是村内规制最宏大的建筑。修缮之初，老艺人用最传统的“三合土”方式筑基，石灰、黄泥，拌入糯米浆。“没有现成的配方表，老艺人现场结合原材料材质，看成色和手感一起决定。”永嘉县文化遗产保护传承中心副主任杨念中介绍。

“现在会三合土这门手艺的人不多了。”年过八旬的王志娒是工地上最年长的老艺人，工龄超60年。三百多平方米的地面，老人们一槌一槌敲打出来。从地面、梁柱到窗棂，每一个细节，老匠人们用古法工艺逐一还原。日前，原本损毁的司马第大屋，主体工程完工后再次亮相。

散落在芙蓉古村各处的书院、旧宅，也一处处被唤醒。

芙蓉书院升级为楠溪江书院文化馆，通过实景陈设、声景营造，复原讲堂、爱知堂、山长住宅的读书起居场景，让游客沉浸式感受古代书院的讲学氛围；与书院隔街相望的耕云宗祠，打造为楠溪江农耕文化馆，以春夏秋冬为主线，中心区域用图文和电子屏科普四季农事，游客还可聆听地道方言民谣。

村内还布局了陈虞之纪念馆、瓯瓷馆等文化空间。杨念中坦言，随着芙蓉古村散落的文化资源复兴，将从单一古村观光向深度文化体验转型。

讲好永嘉诗脉故事

一祠一馆诗心新传

千年诗韵润山水，数字新潮赋文旅。在丽水街社区，永嘉山水诗词馆与永嘉学派数字馆相继完工开放，游客可重温千年诗路和永嘉学派。

水亭祠原为明嘉靖年间的私家书院“琴山书院”。如今设于祠内的永嘉山水诗词馆，挖掘永嘉“中国山水诗摇篮”的故事，四周展板宛如一条时光长廊，将中国山水诗1600余年的发展脉络徐徐展开。一进门，便是历代文人雅士赞颂永嘉山水的碑刻群，游客扫码即可在手机上阅览详细内容。展馆以八大核心故事为脉络，通过数字媒体与实体展板相结合，让游客沉浸式体验山水诗的精神内核。

除了静态展陈，“水亭秋月”核心景观别具匠心：白天山景塔景倒映水中，宛如天然山水画；夜晚建筑泛光与月色交辉。平时，非遗永昆《水亭秋月》在此实景上演，诗里的字句、戏里的唱腔在一方舞台上生动交融。游客阎广军点赞：“建筑和周围山水融合得特别好，能让人真正静下心来体验风土人情。”

科技让游客从容对话永嘉学派。位于楠园的永嘉学派数字馆，通过沉浸式互动体验，让永嘉学派文化“活”了起来。观众在门口领取分别代表叶适、郑伯熊、薛季宣和陈傅良的NFC手环，就能成为他们的弟子，开启师徒数字伴游。在“学宗郑氏”展区，相关刻书与思想理念通过裸眼3D技术逼真呈现，观众还可转动按钮互动探索郑氏关系图谱。

展馆还精心复刻古代书院氛围。观众可坐于书案前，用NFC手环完成“入学仪式”，收获先贤寄语，并跟随丁昌期先生体验“书院一日游”，在交互中领会永嘉学派“经世致用、义利并举”的思想精髓。

“在古建筑活化中，我们突出数字化和科学性，提升文化展陈品质。”温州市楠溪江旅游经济发展中心古建筑研究所所长麻海涛介绍，5A创建中，楠溪江提升10多处展馆集群，让场馆既有专业深度可品、又有互动趣味可玩，系统呈现“江水孕育古村、古村承载文化”的千年演进逻辑，探索古村落保护与永嘉学派、耕读文化等内涵挖掘的永嘉路径。

讲好永昆传承故事

一腔一调老戏新唱

永嘉昆曲是研究南戏的“活化石”，5A创建中，老戏也将唱响新舞台。

在丽水街社区和芙蓉古村之间，高标准建设永嘉昆曲演艺中心，已完成桩基，开始地面施工，项目占地2280平方米，总建筑面积3792平方米，预计10月份主体工程完工。

演艺中心以永嘉昆曲表演为主要功能，馆内建设三个升降舞台。“舞台下降时可以与地面齐平，演员表演时缓缓升起，最高可以直接升到屋顶位置。”项目负责人王辉介绍，舞台上方还专门设计了威亚设备平台，未来演员有望实现“飞天”效果。

永昆的新调，不只在舞台上。永嘉县创建楠溪江国家5A级旅游景区指挥部工作人员苏洁介绍，5A创建中，永昆将全面植入游览动线，如竹筏漂流的永昆演艺、水亭祠《水亭秋月》实景演出、常态化永昆巡街表演。同步在景区内推出永昆主题餐厅、永昆文创产品，让古老戏曲在当代场景中“潮”起来。

不只永昆，在4.2平方公里的5A核心创建区内，永嘉将楠溪江流域深厚的人文积淀系统转化为可感知、可参与的文旅体验。

苏洁介绍，为进一步丰富楠溪江业态产品，让游览体验更鲜活，当地还将持续擦亮“楠溪江乡村音乐漫都”金名片，打造差异化亲水体验，做优“宋韵第一漂”的竹筏IP。深耕本土非遗，结合古村特色，规划布局非遗展陈、手工艺品等售卖项目；破解业态同质化难题，招引特色项目，引入“社区即街区”运营理念，激活景区运营活力。

深挖在地文化，楠溪江5A创建路上，正走出一条保护与活化并重、传统与科技交融的文化发展路径。三百里楠溪，文脉正绵延向新。

来 源：温州日报

原标题： 文脉在楠溪山水间唤醒

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云 陈雨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com