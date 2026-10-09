温州日报 2026-10-09 09:24:34

日前，乐清柳市镇“瓯潮里”文旅街区首届“子梅鱼季”主题活动收官，带动街区及周边片区消费超430万元。

温州网讯 日前，乐清柳市镇“瓯潮里”文旅街区首届“子梅鱼季”主题活动收官，带动街区及周边片区消费超430万元。

“瓯潮里”位于柳市黄华片区瓯江入海口，由老供销社、原镇政府、旧招待所等建筑群微改精提而来，今年2月正式开街。本次“子梅鱼季”是街区在鳐鱼IP基础上对本土渔鲜资源的进一步挖掘。子梅鱼学名棘头梅童鱼，柳市七里港、黄华一带瓯江入海口海域是其核心原产区，葱油子梅鱼为“乐清十碗”本土名菜之一。活动期间，黄金子梅鱼宴推出“一鱼多吃”，大黄鱼、九节虾、蝤蛑等本地海鲜同步供应，以地道瓯鲜拉动假日餐饮消费。

来 源：温州日报

原标题： 首届“子梅鱼季”带动消费逾430万元

记者 黄文毅 乐清融媒记者 陈清清

本文转自：温州新闻网 66wz.com