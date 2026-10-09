学习强国温州学习平台 2026-10-09 09:11:40

近日，温州市造血干细胞定点采集医院迎来一场温暖的生命接力。经过3个多小时的采集，温医大毕业生毛钰顺利完成造血干细胞悬液捐献，为一名素未谋面的血液病患者送去重生希望。

近日，温州市造血干细胞定点采集医院迎来一场温暖的生命接力。经过3个多小时的采集，温医大毕业生毛钰顺利完成造血干细胞悬液捐献，为一名素未谋面的血液病患者送去重生希望。他也是瓯海区第23例造血干细胞捐献者。

这场生命接力缘起于毛钰的大学时光。就读温州医科大学期间，他深入了解到造血干细胞捐献是救治血液病患者的重要途径。怀揣着公益初心，他主动报名登记，正式加入中华骨髓库。

今年七月，毕业多年的毛钰意外接到了瓯海区红十字会的初配征询电话，得知自己与一名血液病患者初步配型成功。“接到电话的时候我特别意外，毕业这么多年，我几乎已经忘了自己入库的这件事。”毛钰回忆，在感慨这份奇妙缘分的同时，他没有丝毫犹豫，第一时间应允配合后续全部捐献流程。

为了顺利完成捐献，毛钰提前安排好工作中的各项事务，妥善安顿孩子的学习生活与父母的日常起居，认真调整个人作息，完成采集前各项体检和体能调理，以最佳的身心状态迎接捐献工作。在他住院采集期间，妻子主动调整工作班次，包揽家中大小事务，成为他安心完成公益捐献的坚实后盾。

顺利完成采集后，毛钰表示，此次捐献经历让他对造血干细胞公益事业有了更深的感悟。后续，他将以亲身经历为素材，积极科普造血干细胞捐献知识，消除大众对捐献伤身的认知误区，让更多人了解捐献知识，号召更多爱心人士加入中华骨髓库，为广大血液病患者汇聚更多生命力量。

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原标题： 热血续大爱！温医大毕业生毛钰成为瓯海第23例造血干细胞捐献者

作者：潘朋区 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com