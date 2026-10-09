一份提案解“肝”扰 温州织密脂肪肝全链条健康防护网

温州晚报 2026-10-09 09:24:35

市政协委员、温州医科大学附属第一医院主任药师曹高忠在今年温州市两会期间提交了《关于建立健全温州市脂肪肝早期筛查和综合防治体系的提案》。会后，该提案被列为市政协重点提案，并由市政协领导督办，推动多部门协同发力，将一纸建言转化为科普、筛查、干预一体的综合防治体系，守护群众肝脏健康。

市政协委员曹高忠（左四）调研走访

温州网讯 “我国最新脂肪肝防治指南显示，全国普通人群脂肪肝患病率约30%，糖尿病人群、肥胖人群的脂肪肝患病率分别高达50%、70%，全国脂肪肝患者约4亿人。据此测算，我市脂肪肝患者约280万人，防治形势较为严峻。”

市政协委员、温州医科大学附属第一医院主任药师曹高忠在今年温州市两会期间提交了《关于建立健全温州市脂肪肝早期筛查和综合防治体系的提案》。会后，该提案被列为市政协重点提案，并由市政协领导督办，推动多部门协同发力，将一纸建言转化为科普、筛查、干预一体的综合防治体系，守护群众肝脏健康。

痛点：

隐匿高发的肝病

亟待关口前移破解防治困局

曹高忠介绍，脂肪肝早期具有可逆性，是干预的黄金窗口期。然而，其早期症状隐匿，不少患者未能及时发现，若任由病情发展，可进展为脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化，甚至肝癌，还可明显增加心脑血管疾病、慢性肾病等并发症风险。

在前期走访医疗机构、对接职能部门、收集群众诉求的调研过程中，曹高忠梳理出现实工作中的三大堵点：

公众层面，脂肪肝科普宣教深度、广度不足，不少群众存在认知误区，或是抱有病耻感回避就医，或是麻痹大意轻视病情，对疾病可逆性、远期危害了解不足。

诊疗体系层面，高风险人群主动筛查机制需进一步优化，病例大多依赖体检、就诊被动检出；部分医疗机构无创诊断设备配置不足，基层规范化诊疗能力薄弱，分级诊疗、医防协同衔接不畅，大量患者涌向三甲医院专科，医疗资源分配失衡。

全流程管理层面，筛查、诊断、干预、随访各环节衔接不够紧密，尚未形成闭环管理；健康数据深度协同不足，基层医务人员相关规范化培训覆盖面有限，多学科协作和个性化干预供给不足。

曹高忠的提案，从科普宣教矩阵、筛查诊疗体系、医防融合协同管理三个维度提出系统性解决方案，期待推动温州脂肪肝防治从被动治病转向主动预防。

破题：

多方协同联动

把提案建议转化为落地举措

提案交办之后，由市卫健委牵头，联合市委宣传部、市教育局、市体育局、市医保局、市数据局搭建协同共治工作机制，把提案建议转化为具体工作任务，对接国家“体重管理年”相关部署，依托温州市健康体重管理指导中心、温州市健康体重临床技术指导中心两大平台，将脂肪肝防治嵌入全市体重管理工作链条，构建“早筛查、早干预、全周期、闭环式”的综合防治新格局。

运动、营养作为脂肪肝生活干预的两大抓手，也被纳入防控体系建设。

全市持续完善全民健身场地供给，年度新改建体育场地设施1500个。各类基层群众赛事、品牌赛事广泛开展，国民体质监测点免费提供体质测评，开具个性化运动处方，社会体育指导员下沉基层普及科学健身知识。

营养方面，建成覆盖全市12个县（市、区）的居民营养监测体系，打造营养健康示范社区、营养与健康学校，开展“我家的营养餐桌”评比，提前超额配齐每千人一名的营养指导员，推广适配温州本土的健康膳食模式。

焕新：

全链条闭环管理

打造多病共防共治温州样本

“光做好科普还不够，要补齐筛查、分级诊疗、随访管理链条，才能真正守住肝脏健康防线。”市卫健委相关负责人介绍，对照提案中打造上下贯通的筛查诊疗体系、完善医防融合的协同管理机制的建议，我市不断优化脂肪肝筛查诊疗和全周期管理模式。

在筛查端，全市医疗机构落实首诊“三测”制度，依托63家标准化体重管理门诊，针对超重、肥胖、腰围异常等高风险人群开展评估，制订饮食、运动干预方案。截至2026年8月，温州市健康体重管理指导中心完成体重健康筛查126万余人次，识别高风险人群13.23万人，全部建立专项台账，落实分级随访管控。

分级诊疗双向转诊机制持续完善。基层医疗机构承担普通人群初筛、日常监测、体重跟踪；重度脂肪肝、合并多种代谢并发症的患者向上转至省市级专科中心精准诊治；病情稳定的康复期患者转回基层，持续跟进随访干预，形成“早筛识别—专科诊治—生活干预—双向转诊—闭环随访”完整链条。

一份政协提案，从调研走访形成的纸面建言，转变为覆盖科普、筛查、干预、随访的民生实事。曹高忠表示，脂肪肝防治是久久为功的民生工程，希望这套全链条防控体系持续迭代，让更多市民树立护肝意识，实现从“被动就医”到“主动防病”的转变，为健康温州建设添砖加瓦。

来 源：温州晚报

原标题： 一份提案解“肝”扰

新改建体育场地设施1500个 居民营养监测体系覆盖全市

温州织密脂肪肝全链条健康防护网

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com